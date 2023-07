Le fasi salienti della spettacolare corsa a cavallo o a piedi in onore di San Costantino, come pure le più profonde espressioni dello spirito religioso e devozionale che si manifesta a Sedilo con l'Ardia rivivono in uno speciale dal titolo “I giorni dell’Ardia” in onda questa sera alle 21 su Videolina. Curato da Giacomo Serreli per la regia di Stefano Perra il programma ripropone le immagini del tradizionale evento che si corre il 6 e 7 luglio, ne illustra il senso e lo svolgimento; ma si ritorna anche all'Ardia a piedi, corsa il 16 luglio, con la partecipazione di centinaia di persone. Completano lo speciale una visita alla mostra di ex voto e gli esempi di come l'Ardia e San Costantino siano celebrati attraverso i gosos ma anche con diverse canzoni profane ispirate proprio alla festa sedilese.