I gioielli fatti col pane conquistano Dolce & Gabbana 

Il pane non è solo quello quotidiano. Qualche volta diventa arte. Lo hanno dimostrato i geniali Dolce & Gabbana, che hanno messo il “coccoi pintau” al centro della loro sfilata “Fatto a mano” al Forte Village di Pula; pani a forma di cuori, fiori, incastonati in gioielli di oro e gemme. E a creare piccoli minuscoli capolavori c’era una donna sestese, Patrizia Daga, da anni collaboratrice della Pro Loco, 72 anni, una passione per mettere le mani in pasta, e creare capolavori.

«Lo faccio da vent’anni, per me è sempre stata solo una passione; anche mia madre lo faceva. Preparo il pane per chi me lo chiede, per il gusto di condividerlo, senza chiedere nulla», racconta Patrizia. «Tutto è successo in modo improvviso, non me lo aspettavo. I responsabili di Dolce & Gabbana sono venuti a casa, mi hanno visto al lavoro, e mi hanno chiesto una parure completa. Un cuore, le rose, gli orecchini».

Una preparazione antica e meravigliosa, quella del pane coccoi: creato unicamente con semola di grano duro, si distingue per i dettagli meravigliosi e la varietà di forme. «La Pro Loco è stata contatta ad aprile dai responsabili dell'azienda che hanno visto le nostre attività», spiega il presidente Mario Ziulu; «è stato un grande privilegio essere stati testimoni di un avvenimento che passerà alla storia ed è stato un onore aver contribuito attivamente alla valorizzazione del pane “coccoi”, un intervento teso a migliorare la qualità del pane stesso, a standardizzare la produzione, a garantire l’origine del prodotto attraverso la predisposizione di norme di tutela».

Gli stilisti di Dolce & Gabbana non hanno lasciato nulla al caso, abbinando di volta in volta i gioielli della panificatrice sestese a pietre preziose e ori lavorati altrettanto finemente. Così un pezzo di pane diventa una collana o un orecchino da portare con orgoglio. «Non è un lavoro difficile, ma può essere un po’ lungo», continua Patrizia Daga; «per ogni gioiello impiego anche 45 minuti, per me è solo una gioia, e anche stavolta non ho chiesto nulla». E ogni volta che può, tiene corsi di panificazione per adulti e bambini, con le altre maestre della Pro Loco: «È giusto che le passioni si trasmettano. Lo scopo è soddisfare l’ingegno della persona, e il mio lavoro deve piacere a me, prima di tutti».

