I gioielli di Tessingiu  incantano i turisti e rilanciano il territorio 

Oltre sessanta artigiani, selezionati tra i migliori creativi isolani, espongono le proprie fino al 3 settembre all’ex cantina. Ecco Tessingiu, la mostra dell’artigianato artistico giunta alla cinquantanovesima edizione e inaugurata ieri a Samugheo alla presenza di un pubblico numeroso. Uno spazio in si intrecciano un racconto sulla manifattura che associa i maestri del tessile e del vetro, del legno e della pelle, della ceramica e del ferro, della pietra e dell'oro, del sughero e del rame. «La mostra serve a valorizzare le capacità dei nostri artigiani, ma costituisce anche un momento di riflessione e contaminazione per gli artigiani stessi e anche per le istituzioni e le associazioni di categoria» ha sottolineato il vicesindaco Luigi Todde. Tra le novità di Tessingiu, organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, l’immagine completamente rinnovata della mostra grazie al lavoro di squadra di un gruppo di professionisti locali con il coordinamento del direttore del Murats Baingio Cuccu. «Hanno creato un percorso importante anche dal punto di vista museografico, incentrato sui colori» ha detto Cuccu. È stato attivato inoltre il sito internet dedicato a Tessingiu, da quest’anno poi col biglietto unico si potrano visitare sia la mostra dell’artigianato artistico che il Murats (il 5 verrà inaugurata la terza biennale della Fiber Arte Sardegna) e il CI.MA. di Allai. Ieri a chiudere la serata la quinta rassegna delle maschere della Sardegna e la quattordicesima edizione di S’atobiu.