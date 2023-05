I gioielli architettonici proibiti 

Gioielli architettonici off limits per problemi di inagibilità nell’estate algherese. Le terrazze delle torri, per esempio, sono chiuse al pubblico fin dal periodo del lockdown. Impossibile per i turisti, così come accadeva in passato, salire le ripide scale in arenaria per raggiungere l’ultimo piano dei baluardi aragonesi e godere del bellissimo panorama a 360 gradi sulla città antica. Lo stesso accade per la torre campanaria della cattedrale di Santa Maria. «Il sito è chiuso dal 2021 – conferma Maria Antonietta Frau della cooperativa Mosaico – per problemi strutturali che noi avevamo già segnalato. Un vero peccato perché il campanile registrava l’ingresso di oltre quattromila visitatori ogni stagione». Numeri da record anche per le terrazze delle tre torri del 1500 che fino a qualche anno fa si potevano raggiungere con un biglietto unico.

Le prescrizioni

Porta Terra, così come San Giovanni e Sulis, hanno necessità di un certificato di prevenzione incendi da parte dei vigili del fuoco, adempimento per il quale la Fondazione Alghero ha lavorato fin da subito e che sembrerebbe in dirittura d’arrivo. «Il problema è che per legge le visite dovranno essere limitate a sole quattro persone alla volta, con la presenza di due addetti che abbiamo frequentato un corso antincendio a rischio elevato», riferisce il presidente Andrea Delogu. A Porta Terra, dove la cooperativa Itinera si occupa di accogliere i turisti offrendo loro i biglietti per i musei e i tour guidati, i visitatori per tre euro fino a due anni fa potevano salire gli 87 scalini in metallo per raggiungere il plastico della città antica che riproduce Alghero ancora protetta dalla cinta muraria e poi proseguire su gradini in arenaria fino alla grande terrazza, a circa venti metri dal suolo. «Per poter rendere ancora possibili le visite dovremmo attrezzare l’ultima rampa, quella in pietra arenaria, con dei passamano, – spiega Marcello Moccia, operatore culturale – ma temo che la Soprintendenza non sarebbe d’accordo».

Off limits

Ma se, pur con delle limitazioni, le torri potranno tornare a essere visitate in tutta la loro bellezza, non si può dire lo stesso per il campanile di Santa Maria, in stile gotico-catalano. Avrebbe bisogno di un restyling a circa 30 anni dal primo radicale intervento di manutenzione. Per molti turisti salire le scale che conducono alla sommità della torre rappresentava una delle attrazioni più suggestive della città. È chiaro che fino a quando il monumento non sarà messo in sicurezza le visite non potranno riprendere.