Il Parco fluviale a Sestu è sempre al centro dell’attenzione, sia per ragioni positive sia per qualche critica.Oltre alla ghiaietta della pavimentazione, recentemente sotto accusa perché risulterebbe poco agevole per le persone con disabilità, da poco è toccato ad alcuni dei giochi per bambini. Attorno hanno solo terriccio, che durante la pioggia diventa fangoso.

Non ne sono felici i genitori che frequentano il parco con i propri bambini: «Dopo una pioggia i giochi non si possono usare, perché i bimbi si sporchrebbero», spiega ad esempio Alessandra Porcedda. Un problema simile riguarda uno scivolo in via Verdi: termina nel terreno che dopo la pioggia diventa fangoso. I giochi nel parco sono nuovi, e in altre zone verdi è in corso la sostituzione di quelli vecchi.

Il Comune è stato informato del problema e sono in corso valutazioni con l’ufficio Tecnico per capire in che modo intervenire.

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