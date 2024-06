I Giochi Olimpici passano per Cagliari 

Cagliari come Parigi grazie agli azzurri della scherma, in gara da oggi e per sei giornate sulle pedane del PalaPirastu a Monte Mixi per i Campionati Italiani Assoluti.

L’evento pre-olimpico, organizzato dall’Accademia d’Armi Athos, concentrerà in città tutti i big della Federscherma (circa cinquecento, divisi nelle varie armi), compresi gli atleti convocati dal commissario tecnico Stefano Cerioni per i Giochi Olimpici di Parigi, per i quali l’Italia ha qualificato tutte e sei le squadre e si presenta tra le grandi favorite per la vittoria del medagliere nella disciplina.

Portabandiera

Capofila del team azzurro sarà Arianna Errigo, scelta dal Coni come portabandiera italiana nella cerimonia d’apertura dei Giochi e numero quattro del ranking Fie nel fioretto femminile. Sulle pedane del fioretto donne punteranno all’oro anche Martina Favaretto e Alice Volpi, rispettivamente numero 2 e 3 del ranking mondiale.

Protagonisti

Nel fioretto maschile gli occhi saranno tutti per i campioni del mondo Alessio Foconi e Tommaso Marini, mentre nella sciabola tra i favoriti per il titolo ci saranno Irene Vecchi e Luca Curatoli. La spada vedrà in gara Mara Navarria e Rossella Fiamingo (tre titoli mondiali in due), Alberta Santuccio (vice campionessa del mondo in carica) e Giulia Rizzi. Per la spada maschile sarà in gara il vicecampione del mondo Davide Di Veroli.

L’Isola

Ci sarà anche un po’ di Sardegna sulle pedane del PalaPirastu grazie a Vittoria Pinna, fiorettista toscana di padre sassarese, in gara per il Club Scherma Pisa, campionessa italiana Giovani e della Coppa del Mondo Under 20.

La competizione pre-olimpica è indubbiamente una grande occasione per la città di Cagliari (e per l’Isola in generale) per vedere dal vivo e conoscere gli atleti che rappresenteranno l'Italia alle prossime Olimpiadi. In quest'ottica, e nell'ambito della diffusione della cultura sportiva schermistica, l'evento tricolore è stato presentato dagli organizzatori della Athos, oltre che nelle sedi ufficiali, anche presso la sede della Fondazione Domus de Luna, a Pirri. In questa occasione a circa quaranta ragazzi è stata data la possibilità di provare a tirare di scherma, dopo aver appreso le regole di base, con l'obiettivo di rafforzare il legame fra questo importante evento e la città.

Oggi, prima giornata di gare, apriranno gli assalti i fiorettisti alle 8.30, seguiranno le donne impegnate nel fioretto a partire dalle 11. La gara sarà trasmessa sul canale Youtube Federscherma TV 1, mentre le finali, in programma per le 17, saranno trasmesse su RAI Sport.

L'ingresso per il pubblico è libero e gratuito.

