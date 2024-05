«I giochi di mio figlio li porto nel parco: sono per tutti i bimbi» 

Riciclo responsabile e condivisione: sono questi i valori che hanno spinto Carla Pili, 36enne di Ussana, a donare alcuni dei giocattoli che suo figlio Giovanni di 4 anni non utilizza più ai tanti bambini che frequentano il parco situato tra via Eleonora d’Arborea e via Tiziano.

«Perché buttare dei giocattoli ancora utilizzabili quando altri bambini che giocano nello stesso luogo possono usufruirne? Ho pensato alle tante mamme che quando escono e vanno al parco con i propri figli non possono portare con loro dei giochini per diversi motivi, così ho deciso di dare una nuova vita ad alcuni giocattoli di Giovanni», racconta la donna.

Da qualche mese Carla Pili dona piccoli giocattoli come monopattini e trattori, palloni, secchielli e palette per dimostrare al piccolo Giovanni, che spesso si ritrova a giocare insieme ad altri bimbi con quegli oggetti che un tempo erano i suoi, quanto sia importante tendere una mano a chi ha bisogno: «Gli ho spiegato che ora alcuni giochi sono di tutti i bambini, non più solo i suoi. Insieme al suo papà vogliamo insegnare a nostro figlio l’importanza della condivisione e che a fare del bene si riceve sempre del bene», afferma Pili. (y. m.)

