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Paralimpiadi.
15 marzo 2026 alle 00:28

I Giochi dei record azzurri si chiudono oggi a Cortina 

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CORTINA D'AMPEZZO. Prima gli ultimi assalti azzurri alle medaglie, poi il gran finale dei Giochi allo stadio del curling. Milano Cortina è ai titoli di coda, ma quella di oggi sarà un'altra giornata emozionante per l'Italia sportiva. In mattinata lo slalom maschile dell'Olympia delle Tofane vedrà in pista il trentino Giacomo Bertagnolli, già a quota quattro medaglie in questi Giochi, il padrone di casa di San Vito di Cadore René De Silvestro (un oro e un argento finora) e il lecchese Federico Pelizzari (un argento) insieme a Davide Bendotti e a Luca Palla. Nel frattempo, a Tesero, saranno impegnati nelle prove di sci di fondo Giuseppe Romele, Giuseppe Spatola, Michele Biglione, Mattia dal Maistro e Cristian Toninelli. La speranza è quella di ritoccare verso l'alto un medagliere da sogno che recita sei ori, sette argenti e un bronzo, magari insidiando la terza posizione dell'Austria. Ma già così, 14 medaglie «rappresentano veramente qualcosa di inimmaginabile», commenta il presidente del Comitato italiano paralimpico Marco Giunio De Sanctis secondo cui «abbiamo fatto qualcosa di incredibile, grazie a tutto il lavoro preparatorio in questi ultimi anni e al lavoro organizzativo di Milano Cortina».

Poi il gran finale, alle 20.30, nello stesso posto in cui era iniziato tutto: lo stadio del curling di Cortina d'Ampezzo, che il 4 febbraio ospitò i primi match delle Olimpiadi e che stasera saluta gli atleti paralimpici. Stasera si spegnerà anche la fiamma paralimpica, 40 giorni dopo le prime bocciate di Milano Cortina, tirate sotto una grossa nevicata che insieme a qualche disagio aveva dato alla Regina delle Dolomiti un'atmosfera di altri tempi.

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