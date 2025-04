I giocatori battono cassa 

Alla fine è sempre una questione di soldi. E nel tennis ne girano tanti, ma mai abbastanza; al punto che i top 20 di Atp e Wta hanno scritto agli organizzatori degli Slam per chiedere un aumento della quota di ricavi destinati ai tennisti. Si tratta di cifre importanti ma i giocatori sono forti del principio: «lo show lo facciamo noi e quindi i guadagni spettano a noi». Secondo l'Equipe la nota congiunta è stata firmata da tutti i big del circus. I destinatari sono gli organizzatori dei quattro tornei più importanti dell'anno: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open. Nel 2024 gli Slam hanno distribuito in montepremi poco più di 254 milioni di dollari. Cifra tra l'altro in crescita del 10% circa rispetto all'anno precedente.

Ma, seppur di fronte ad un incremento costante dei montepremi negli ultimi anni, la parte dei ricavi destinata ai giocatori si attesta tra un 15% ed un 20%. Una fetta della torta che i giocatori considerano troppo piccola. L'aumento dei montepremi di questi anni è stato destinato principalmente ai giocatori che partecipano alle qualificazioni e a coloro che perdono nei primi turni del tabellone principale. I giocatori di Nba in passato hanno anche scioperato per ottenere un aumento della quota spettante del 50% dei ricavi, percentuale identica hanno i loro colleghi del- l'hockey in Nhl.

H opamn Cup a Bari

Jasmine Paolini e Flavio Cobolli rappresenteranno l'Italia del tennis nel torneo internazionale tra nazionali miste a Bari, nella Fiera del Levante, dal 16 al 20 luglio: il capoluogo regionale pugliese ospiterà il prestigioso torneo internazionale Hopman Cup, promosso da Itf e Tennium e presentato ieri a Bari. Gareggeranno sei squadre: oltre all'Italia, Francia, Spagna, Grecia, Croazia e Canada. La manifestazione sarà diffuso in chiaro dal canale SuperTennis.

Marrakech

Intanto, ci saranno italiani in due quarti di finale nel “Grand Prix Hassan II”, Atp 250 che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in terra rossa di Marrakech, in Marocco. Al secondo turno, Mattia Bellucci, il 23enne mancino di Busto Arsizio, n.71 del ranking e 8 del seeding, ha sconfitto per 6-2 7-5, in un'ora e 24 minuti, il francese Pierre-Hugues Herbert, n. 169 Atp, e sfiderà l'olandese Tallon Griekspoor (37). Luciano Darderi ha sofferto per piegare in rimonta (all’ottavo match point) l’altro francese Gaston: 2-6, 6-2, 6-3.

Si giocherà un posto in semifinale contro il ceco Vit Kopriva (106 del mondo) che ha sorpreso Lorenzo Sonego battendolo 6-2, 5-7, 6-4 in due ore e tre quarti di gioco e negando all’Italia il possibile derby .

