Lanusei.
05 ottobre 2025 alle 00:27

I ginecologi arrivano in aiuto da Sassari 

Ginecologi e ostetrici dell’Aou di Sassari accorrono al capezzale del reparto semichiuso dell’ospedale di Lanusei. L’Asl Ogliastra ha stipulato una convenzione per assicurare prestazioni mediche aggiuntive nel reparto dove, da quattro anni, non si nasce più (fatta eccezione per eventi straordinari) per carenza di risorse umane. Lo schema convenzionale ha validità fino al 31 dicembre del 2026. Per le prestazioni erogate al Nostra Signora della Mercede l’Asl guidata dal commissario Diego Cabitza corrisponderà all’Azienda ospedaliera universitaria 20mila euro da qui al 31 dicembre dell’anno in corso. «L’Aou di Sassari, preso atto della situazione in cui versa il presidio ospedaliero di Lanusei, concede la propria disponibilità alla stipula della convenzione al fine di garantire, ove possibile, le prestazioni richieste tramite alcuni specialisti della struttura complessa della clinica di Ostetrica e ginecologia». Il nido dell’ospedale di Lanusei è chiuso da quasi 1.500 giorni e, al netto delle garanzie offerte dagli amministratori regionali di turno, il servizio resta paralizzato. Invero, funziona a singhiozzo con elevati rischi sia per le partorienti che per il personale sanitario chiamato a intervenire nei casi di emergenza. Come il mese scorso quando una donna di Ulassai è stata fatta partorire perché non c’erano le condizioni per trasferirla altrove e un’altra di Arzana accompagnata in estrema urgenza al San Francesco di Nuoro. Non c’era ginecologo.

