I Giganti di Mont’e Prama “diventano” Romanici 

Quel che cercano è sedotto e abbandonato, propagandato con soldi pubblici a gogò, ma lasciato marcire nel degrado più mortificante. Il sogno di un sito nuragico fruibile, di una storia scavata a piccole dosi e in gran parte ancora conservata nelle viscere della terra del Sinis, si infrange come la neve appena caduta sulle cime che si traguardano dalla collina dei Giganti, giusto il tempo di un raggio di sole. Lo sguardo è disperso su quell’orizzonte che non gli fornisce una minima indicazione su dove andare, né su cosa osservare. Le inutili tele di plastica affisse sulla rete romboidale, come se da recintare ci fosse un ovile, hanno ceduto il passo al vento che le ha, come anche un bambino avrebbe potuto immaginare, divelte senza troppi complimenti. Della terra de Sos Gigantes de Monti Prama non è rimasto niente, anche l’ultimo cartello arrugginito è stato portato via, così come quello del cantiere di scavo affidato ormai 5 anni fa ai forestieri venuti dall’Emilia Romagna per usurpare le ricerche archeologiche alle Università di Cagliari e Sassari. Sono rimasti solo due cartelli che segnano un parcheggio in un campo arato, un invito esplicito ad affondare le ruote nel fango appena amalgamato dalle ultime copiose piogge.

Persi, smarriti nella terra dei Giganti, nel cuore del Sinis. La gita fuori porta, dalla 125 d’Ogliastra sino a Mont’e Prama, giunge a destinazione quando un filo di sole trafigge le gelide nuvole che si addensano sulla Sardegna occidentale. Quando costeggiano la stradina deserta degli stagni di Cabras, sanno quel che cercano, ma ignorano ciò che troveranno. I turisti della costa opposta dell’Isola, giunti sin qui per traguardare la storia più antica, quando depongono l’animo dei cercatori di reliquie nuragiche, si imbattono nella più disarmante delle realtà.

Sedotto e abbandonato

Sbarrato l’ignoto

Il cancello è spettrale, lucchetto forgiato come quello delle patrie galere, rafforzato per non rubare erbacce e cumuli di terra sparsi qua e là dentro quell’oasi che, anziché brulicare di archeologi, è ridotta a landa desolata e deserta. L’ingresso per i malcapitati visitatori della domenica è precluso. Non se ne capacitano a tal punto che immaginano una via segreta per raggiungere quell’eremo nuragico nascosto magari oltre la collina. La stradina arata che costeggia quella recinzione, perpendicolare alla strada principale, è il viatico per non spegnere le speranze davanti all’incedere della delusione incombente. La percorrono, tra vitigni piantumati consapevolmente sopra le vestigia antiche della civiltà nuragica, giusto per aumentare il valore di quei terreni, in attesa di un esproprio di Stato. Non c’è orizzonte, ritornano indietro quando, con l’avanzare dei passi, si fa sempre più chiaro che la strada porta dritta sul niente. Continuano a guardarsi intorno, alla ricerca di un segno tangibile per riconoscere quel proscenio balzato sin dai primordi ad altare supremo della civiltà nuragica. Non lo trovano.

«Romanico» docet

L’impatto è quello di una porta in faccia quando si accorgono che, effettivamente, un cartello ben visibile, all’ingresso di quel portale di sbarre, c’è. Non quello che si aspettavano, ma c’è. L’indicazione stravolge convincimenti, aspettative e certezze. Nel ” Pantheon" di Mont ‘e Prama il cartello è disarmante, la storia e le convinzioni franano con un colpo di spugna sulla terra dei Giganti. Al loro posto, un esilarante cartello turistico istituzionalmente posizionato con tanto di effige della Camera di commercio della Liguria, del Comune di Capannori, della Città di Lucca e persino la Collettività di Corsica, insieme al Comune di Santa Giusta.

Colosseo punico

È il biglietto da visita, l’unico posizionato al posto del campanello della casa dei Giganti. Il titolo è già di per se un colpo al cuore: « Itinera Romanica ». Come se davanti alle piramidi egizie avessero posizionato il cartello degli itinerari fenici e all’ingresso del Colosseo quello dei camminamenti punici. Sembra uno scherzo, ma non lo è. Le indicazioni si fanno più disarmanti quando il fresco cartello turistico-archeologico esplicita: «Itinerario dei Cavalieri templari». Proprio lì, sul cancello dei Giganti, dimenticati, ignorati e oscurati, si erge l’unica indicazione del sito: «Un progetto transfrontaliero fra Italia e Francia che valorizza il patrimonio culturale del Romanico diffuso nelle cinque regioni dell’area di cooperazione».

QRCode dei templari

La domanda è una pallina da flipper che rimbalza sulle pareti della scatola cranica: cosa c’entra Mont ‘e Prama con i “cavalieri templari”, con il “Romanico”? Per approfondire tesi, magari precluse ai più, bisogna connettersi con un QRCode posizionato come un francobollo informatico sul cartello d’ingresso della collina dei Giganti. Uno si aspetta una tesi, un ribaltamento della storia di Mont ‘e Prama o una sconosciuta sovrapposizione storica ideata da qualche solerte e fantasioso venditore di suggestioni. Invece, niente.

La scoperta del niente

Quando la connessione ti restituisce la trasfigurazione informatizzata di quel sito online leggi frasi circospette, come a giustificare un qualcosa senza memoria, senza storia, un acrobatico percorso che con la Civiltà Nuragica non c’entra assolutamente niente. La formula descrittiva del sito informatico collegato al cartello posizionato all’ingresso sarebbe utile alla Corte dei Conti per risalire a chi ha speso i soldi per tale “itinerario”, con tanto di danno d’immagine alla storia dei Giganti. Scrivono: «L'itinerario dei Cavalieri Templari interessa diversi comuni, pertanto risulta difficile identificare un percorso pedonale che possa collegarli. La strada carrabile che unisce le chiese è però in buono stato ed assicura una visita fruibile di tutti i siti. Al giorno d'oggi risulta impossibile identificare un percorso esistente percorribile a piedi che unisca anche solo due dei beni romanici interessati. È tuttavia possibile visitare tutti i beni utilizzando l'auto. I comuni interessati nell'itinerario sono San Leonardo, Bonarcado, Milis, San Vero Milis, Zeddiani, Riola Sardo e Cabras».

Schiaffo doppio

Nessun richiamo a Mont ‘e Prama, nessuna logica spiegazione. Eppure la storia millenaria dei Giganti è alla mercé di chiunque se ne voglia impunemente appropriare, approfittando in questo dell’assoluta assenza di qualsivoglia indicazione e valorizzazione di quel sito. Uno schiaffo a doppia mandata per i Giganti, da una parte le istituzioni preposte alla valorizzazione della collina dei Kolossoi, come li chiamava l'archeologo Sardus Pater Giovanni Lilliu, da anni latitanti e inesistenti, dall’altra lo sfregio di indicare con tanto di cartello turistico-archeologico quell’area come percorso-itinerario di presunti cavalieri templari. Ritornano in Ogliastra, i malcapitati turisti della gita fuori porta. Delusi e rassegnati, testimoni di un “raggiro” storico che calpesta la storia millenaria di Mont ’e Prama e dei Giganti, che umilia scavi archeologici e potenzialità economiche inesplorate. Tutto questo stride, e non poco, con i soldi che scorrono come un fiume in piena, milioni di euro spesi per trasportare un Gigante in giro per il mondo, dalla Russia di Putin a Salonicco, da Berlino sino a Napoli con un dispiegamento tanto copioso quanto inutile di risorse pubbliche, per vacanze collettive senza ritorno alcuno.

Soldi per tutto, tranne...

Società organizzatrici individuate a trattativa privata solo perchè amici del museo dello Zar di San Pietroburgo, oppure rassegne in chiave locale dove emergono una miriade di spese, per centinaia di migliaia di euro, affidate in fretta e furia, tutte a trattativa diretta e privata, gestite fuori dai canoni della pubblica amministrazione e incardinate nel bilancio della Fondazione di Mont ‘e Prama che si occupa di noleggiare monitor, gestire l’acquisto di cartone espositivo, pagare direzioni e convenzionare, sempre senza alcuna evidenza pubblica, una miriade di società da Napoli a Milano, per consulenze di ogni genere. Insomma, ci sono soldi per tutto e per tutti, ma a Mont ‘e Prama, la casa dei Giganti è sempre più una landa desolata e abbandonata. Trasformata impunemente, come se niente fosse, in un cammino di Cavalieri Templari di epoca Romanica. Gli scavi, sempre millantati come imminenti, latitano da anni, così come gli espropri di quei vigneti, sfregio perenne al buon senso e al senso di responsabilità. Alla faccia dei Kolossoi , oltraggiati da negligenza e menefreghismo.

