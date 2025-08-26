I giardini storici? Un ricordo ingiallito 

Peppetto Pau, poeta, scrittore e cantore unico di Oristano, a proposito dei giardini di San Martino scriveva che furono tenuti con molto decoro fino ai tempi della guerra. «Poi vennero nuovi tempi e si affermò negli amministratori di Oristano la fobia del verde. I giardini pubblici di San Martino dormono i sonni di un passato glorioso, eppure questo passato si potrebbe facilmente ridestare».

Storia dimenticata

Sono passati 43 anni dalla denuncia del professore Pau, la fobia del verde appartiene al passato ma è ancora vivo nel presente l’abbandono dei giardini disposti nel Ventennio tra l’ospedale e la chiesa medioevale dedicata al Santo, dove si trova il sepolcro di Costanza di Saluzzo e di parte dei nobili del casato degli Arborea. In quel rettangolo di terra abbandonata è sfilata via via la città con i primi timidi amori, le congreghe e le marinate scolastiche; è stato riparo dei familiari dei ricoverati al vicino ospedale e delle famiglie che rifiatavano nelle serate di caldo africano.

Degrado e divieti

Ricordi mortificati dall’abbandono: panchine a pezzi, verde inesistente, fiori mai più sbocciati; la fontana a secco da cinquant’anni, la pulizia è un’ipotesi, le siepi un dubbio.

Il cartello all’ingresso elimina il “vietato” con l’ironia sulla sua inutilità: danneggiare fiori e prati che non esistono, sedersi sugli schienali non previsti delle panchine a pezzi. Vietato ai minori di 12 anni usare giochi e giostrine mai viste, vietato lavarsi se ci fosse l’acqua e via con pennellate di colore sul giallo fieno dominante.

Sette anni fa

L’ultimo intervento che si ricordi risale al 2018 con un appalto di 92mila euro finalizzato al recupero del giardino storico e delle aree circostanti. Il progetto, battezzato “Giardini di Eleonora”, prevedeva la manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata a una maggiore fruizione attraverso una gestione integrata. Un “giardino delle diversità” destinato ad accogliere e presentare l’insieme di biodiversità già presenti al San Martino e mostrare le piante tipiche del territorio, comprese quelle officinali locali: rosmarino, salvia, eccetera. Niente di tutto questo, solo alcuni ritocchi qua e là andati persi dopo poche stagioni.

L’assessora

Il tempo è scaduto, i giardini più cari agli oristanesi meritano ben altre cure e attenzioni non per pura mostra ma perché uno spazio verde che incrocia la cultura serve alla città.

«Il problema “San Martino” esiste e siamo impegnati a risolverlo attraverso un progetto di valorizzazione complessiva dell’area. I giardini sono tutti importanti ma questo lo è ancora di più perché affonda nei ricordi più cari dei cittadini e quindi di noi tutti», precisa l’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda.

