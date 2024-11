I giardini pubblici possono rinascere 

Avere cura del verde e creare nuovi spazi aggregazione e comunicazione: sono questi i capisaldi del progetto finalizzato al rilancio dei giardini pubblici di via Oristano a Iglesias.

I progetti

I lavori, possibili grazie a un finanziamento regionale di centosettantamila euro, prenderanno il via fra poche settimane e gli interventi da portare a termine sono diversi con molteplici finalità. consiste nel rifacimento delle aree verdi, la realizzazione di nuovi spazi di gioco per i più piccoli, un'area interamente dedicata agli amici a quattro zampe, e la realizzazione di uno spazio sportivo all'aperto dove praticare lo sport in sintonia con la natura. I giardini pubblici dunque, cambieranno il loro look, ritornando a essere un importante punto di incontro per i cittadini, promuovendo così nuove forme di aggregazione e socializzazione.

Il Comune

«L'intervento di rigenerazione e riqualificazione dei giardini pubblici – ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici, Alberto Cacciarru – avrà luogo fra poche settimane e la consegna dei lavori ultimati è prevista fra il mese di gennaio e quello di febbraio. Si tratta di un'opera molto importante, non soltanto perché lavoriamo sulla bellezza delle aree verdi, ma anche e soprattutto, perchè andiamo a creare nuove realtà di aggregazione sociale, infatti, è questo il cuore del progetto».

L'indice dell'attenzione è dunque, puntato su due punti cardine del progetto: la socializzazione e l'inclusione sociale, come spiega il sindaco Mauro Usai: «Siamo soddisfatti del risultato raggiunto attraverso l'assegnazione di questo importante bando regionale.Fra poco, – aggiunge -potremmo cominciare a lavorare sul progetto, è un lavoro importante e significativo per la comunità. Non soltanto la bellezza dei luoghi, ma uno spazio aperto a tutti, prestando più attenzione alle persone con disabilità e offrendo nuove possibilità di inclusione sociale. Abbiamo voluto mettere al centro del progetto una idea di bellezza del verde che fosse anche sinonimo di aggregazione e socializzazione fra i cittadini».

L'obiettivo è chiaro: creare una città che possa avere aree verdi curate e aprirsi ad una realtà “ interconnessa” aperta alle esigenze dei cittadini, come afferma l'assessore all’Ambiente, Francesco Melis: «Contiamo – spiega – di realizzare sulla scia di questo lavoro, interventi mirati e con le medesime finalità anche a Col di Lana e a Serra Perdosa. Un lavoro che abbraccia con un piano di interventi tutta la città, dal centro alla periferia.Valorizzare e riqualificare le aree verdi, creare più servizi e rendere la comunità più accogliente ed ospitale».

RIPRODUZIONE RISERVATA