I giardinetti del centro ricoperti dalle erbacce 

«È così che si presenta il salotto buono della città?». A chiederselo, i residenti del centro, visto che il giardinetto in cui svetta la statua del Redentore – simbolo della città sopravvissuto a bombardamenti e fulmini –, è ricoperto dall’erba alta, che si insinua anche tra le panchine. Dal Comune rassicurano: ieri gli operai hanno diserbato in via Tito Livio e via Sant’Angelo, nei prossimi giorni arriveranno anche in centro. «C’è un programma, giorno per giorno curiamo tutti gli spazi», dice l’assessore Saverio De Roma.

