Coppa Italia.
14 gennaio 2026 alle 00:27

I giallorossi si illudono col gol del baby Arena ma ai quarti va il Toro 

ROMA 2

TORINO 3

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Celik, Ziółkowski, Ghilardi; Rensch (45’ Hermoso), Pisilli (13’ st Konè), Cristante, Wesley; Soulé (13’ st Dybala), El Shaarawy; Bailey. All. Gasperini

Torino (3-5-2) : Paleari; Tameze, Ismajli (25' st Maripan), Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis (25' st Casadei), Aboukhlal (41' st Dembele); Adams (43' st Ngonge), Simeone (25' st Njie). All. Baroni

Arbitro : Bonacina di Bergamo

Reti : nel pt 35’ Adams; nel st 2’ Hermoso, 7’ Adams, 37’ Arena, 45’ Ilkhan.

La Coppa Italia per la Roma resta stregata e poco importa della favola di Antonio Arena, il 16enne entrato come mossa della disperazione nel finale e capace di regalare il 2-2, durato appena 8 minuti perché prima dell’extratime è Ilkhan a chiudere la partita con il gol del 3-2. Ai quarti va il Torino e così l'ultima Coppa Italia messa in bacheca a Trigoria resta quella del 2008. I giallorossi inseguono il decimo titolo da 18 anni e nemmeno questa volta arriverà. La corsa, infatti, si ferma agli ottavi di finale contro una squadra granata corsara e capace di tornare alla vittoria dopo i ko contro Udinese e Bergamo. Lo fa nella Capitale, come nel girone d'andata della Serie A, quando sempre i granata inflissero ai giallorossi la prima sconfitta della stagione. Quella in Coppa Italia fa più male perché per la squadra di Gasperini si tratta del primo obiettivo che sfuma.

