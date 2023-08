I gestori: «Non decidiamo noi ma le compagnie petrolifere» 

«È importante conoscere i prezzi di cessione applicati dalle compagnie petrolifere ai gestori carburanti, considerato che sono proprio questi prezzi a influenzare in maniera determinante quelli di vendita al pubblico». In una lunga lettera inviata al ministro delle lmprese, Adolfo Urso, l’Associazione nazionale gestori autonomi carburanti (Angac) e la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (Confsal) fanno sentire la loro voce: «I gestori italiani non determinano autonomamente i prezzi di vendita dei carburanti in quanto imposti dalle compagnie petrolifere».

Le due associazioni hanno partecipato alcuni giorni fa al tavolo tecnico al Ministero, presieduto dal sottosegretario Massimo Bitonci. «Ancora una volta le istituzioni hanno perso un’occasione di confronto su larga scala: ascoltare le associazioni di categoria in due momenti separati appare in contrasto con l'obiettivo di raggiungere una collaborazione efficace e una condivisione ampia», viene ribadito nel documento a firma di Giuseppe Balia.

Tra le questioni da risolvere dunque la dinamica per «garantire prezzi equi e comprensibili per i consumatori e margini congrui per l’attività imprenditoriale svolta dal gestore» e «la poca chiarezza del dl “anti-furbetti” che risulta essere punitiva per il gestore». E viene fatto un esempio: «Quando il gestore riapre l’impianto alle 7 dopo il riposo settimanale, è tenuto a comunicare entro le 8,30 il prezzo medio del giorno di chiusura per poi modificarlo dopo tale ora, inserendo quello della giornata lavorativa per evitare la sanzione?» Poi un’altra domanda dal sapore amaro: «Il gestore è sul piazzale per dare un servizio al cliente o per eseguire operazioni “inutili” per salvaguardarsi da eventuali sanzioni della Guardia di Finanza?»

Resta irrisolta inoltre la questione dei “prezzi serviti”. «Un’anomalia macroscopica, iniqua, con margini operativi abnormi per le compagnie petrolifere mentre al gestore, che svolge la vera prestazione, vengono lasciate le briciole». Con una penalizzazione «per le categorie dei consumatori più deboli, anziani e portatori di disabilità i quali sono costretti a pagare un maggior costo».

