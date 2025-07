I gestori della colonia felina chiedono aiuto contro gli incivili 

Un gatto investito ed ucciso appena ieri mattina. E da gennaio sono oltre 15 i mici della colonia felina (censita) di via Nuraghe gestita da Donatella Meloni e Diego Anoffo morti nello stesso modo. Ma c’è di più: nata nel 2014 e sempre curata amorevolmente, ultimamente l’area della colonia (50 gatti, molti dei quali adottati dopo un abbandono) sembra essere diventata una discarica dove chiunque si disfa dei propri rifiuti, abbandona altri gatti, distruggere casette, scale e giochi e scorrazza ad alta velocità. Non manca chi si apparta lasciandone evidenti tracce e chi, magari pensando di fare del bene, deposita avanzi di cibo o alimenti già andati a male con immaginabili conseguenze. Qualche giorno fa l’ennesima sorpresa: proprio nell’area delle casette dei gatti sono comparsi 7 bustoni neri ricolmi di rifiuti e tutt’attorno altri 15 sacchi pieni di sfalci vegetali ed altro. Ieri i bustoni erano ancora là e facevano il paio con i due cestini comunali traboccanti di rifiuti. «Non ce la facciamo più, - sbotta Donatella Meloni -. Abbiamo segnalato più volte i problemi al Comune ed inviato anche foto dei bustoni abbandonati ma malgrado le promesse non s’è visto nessuno. Un mese fa, senza avvertirci, hanno rimosso anche delle fioriere che fungevano da protezione per i gatti. Chiediamo una telecamera o almeno un minimo di vigilanza». «Purtroppo abbiamo tanti incivili che insozzano anche altre aree - dice la sindaca Isangela Mascia -, ci stiamo adoperando ma gli operai fanno ciò che possono. I bustoni? Qualcuno li ritirerà».

