I genitori: «Troppi pericoli fuori dalla scuola» 

La chiusura dell’ultimo tratto della terrazza del Bastione di Santa Caterina, ad agosto, in piazza Goffredo Angioni, per consentire di completare i lavori di restauro ha generato il problema. Perché in quell’ultima parte pedonale rimasta aperta in questi anni i genitori dei bambini della scuola Santa Caterina aspettavano i figli all’uscita e li accompagnavano all’ingresso (che dà proprio in via Angioni). Poi è arrivato il cantiere e da una settimana, da quando cioè è ripartita la scuola, aspettano con i bambini in strada, mentre le auto che scendono da via del Fossario rischiano ogni mattina di investire qualcuno.

I genitori chiedono al Comune di intervenire e trovare una soluzione: «L’ideala sarebbe chiudere al traffico nelle ore di ingresso e di uscita da scuola via del Fossario e far passare le auto solo in via Canelles», dicono i genitori. Il dirigente scolastico Massimo Spiga, informato dall’assessora all’Istruzione Giulia Andreozzi, ha trovato una soluzione tampone (una inversione degli orari di ingresso e di uscita delle classi che entrano in via Fossario e quelle in via Angioni) che ha parzialmente risolto il problema. «La soluzione di lungo periodo sono le strade scolastiche», spiega l’assessora Andreozzi,, strade chiuse al traffico negli orari di ingresso e di uscita delle scuole. «Ma per questo occorre studiare la viabilità e ogni soluzione alternativa». ( ma. mad. )

