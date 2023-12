I genitori per un’ora con Turetta 

VERONA. «È mio figlio, comunque lo rivedrò». Lo aveva detto, disperato e sotto choc, due settimane fa Nicola Turetta quando Filippo era stato arrestato in Germania, mentre neanche ventiquattro ore prima il corpo senza vita di Giulia Cecchettin era stato trovato in fondo ad una scarpata in Friuli. Il padre e la madre hanno scelto assieme di «non abbandonare» quel ragazzo che fino a meno di un mese fa consideravano «un figlio perfetto» e ieri sono andati a incontrarlo nel carcere di Verona, dove è detenuto da nove giorni, dopo che la visita di mercoledì era saltata perché né loro né lui erano ancora psicologicamente pronti.

L’abbraccio

Nicola Turetta ed Elisabetta Martini sono entrati nell’istituto poco dopo le 12 e sono rimasti a colloquio col figlio circa un’ora. «Grazie per essere venuti da me», avrebbe detto lui che, da quando era stato estradato in Italia, continuava a chiedere di vederli. Hanno pianto, si sono abbracciati e lo studente di ingegneria biomedica - stesso corso di Giulia, che era ad un passo dalla laurea - ha ripetuto parole già dette ai magistrati: «Devo pagare tutto fino alla fine, ho fatto qualcosa di terribile, ho perso la testa, ma non volevo e so che non potrete mai perdonarmi». I genitori hanno lasciato il carcere in lacrime, ringraziando gli agenti penitenziari per il loro lavoro, e hanno promesso al figlio che torneranno.

La frase

Intanto le indagini procedono: gli inquirenti ritengono esaustivo l’interrogatorio di nove ore reso da Turetta tre giorni fa. Non ne sono stati programmati altri per ora, anche se non è escluso che le indagini suggeriscano di risentirlo. La frase «non volevo ucciderla, mi è scattato qualcosa» potrebbe aiutare la difesa a escludere la premeditazione e a sollevare il tema di un ipotetico vizio di mente, oltre ad insinuare dubbi sull’intenzionalità dell’omicidio.

La pena

Con la premeditazione o altre aggravanti come la crudeltà o i motivi abietti la pena massima per Turetta passerebbe dai 30 anni delle imputazioni attuali all’ergastolo e salterebbe la possibilità di chiedere il rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena.

