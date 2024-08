I genitori dormono, bimbo di tre anni annega in piscina  

Palermo. Un bimbo di tre anni è morto annegato nella piscina di casa. La tragedia è avvenuta a Palermo. A nulla sono valsi i soccorsi: i sanitari del 118 e gli agenti di polizia non hanno potuto far nulla per salvare la vita del piccolo.

Il bambino si chiamava Enrico. I suoi genitori erano in casa e stavano riposando, quando da solo si è avvicinato all’acqua. Il piccolo proprio oggi avrebbe spento le sue prime tre candeline. Con la famiglia viveva in via del Tritone, nella borgata marinara di Sferracavallo, molto frequentata d’estate e dove la famiglia della piccola vittima è molto conosciuta.

È stato il padre di Enrico, quando si è svegliato, ad accorgersi che il figlioletto non era in casa. L’uomo ha quindi provato a cercarlo per le stanze della villa. Poi la decisione di controllare in giardino e la scoperta del dramma, in piscina. Quando sono arrivati i soccorsi, il bambino non respirava più. Anche il papà aveva provato a rianimarlo prima che la villa venisse raggiunta dal personale del 118, con in testa un medico rianimatore, ma ogni tentativo è stato inutile.

Nella borgata marinara di Sferracavallo la voce sulla tragedia si è sparsa subito. Davanti alla villa si è formato un capannello di amici e conoscenti, tutti disperati per la morte di Enrico.

Adesso c’è il lavoro investigativo, doppiamente drammatico per i genitori del bambino. La ricostruzione della tragedia è in mano al Commissariato San Lorenzo. La mamma e il papà del piccolo rischiano di finire sul registro degli indagati.

