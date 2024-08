I genitori di Sharon ascoltati nuovamente 

BERGAMO. Dopo la sorella, il fratello e il cognato, sentiti lunedì per quasi sei ore dai carabinieri, ieri sono stati nuovamente ascoltati per ore i genitori di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa tre settimane fa mentre passeggiava dopo cena a Terno d’Isola. Gli inquirenti vogliono scavare nella vita privata della donna e stanno sentendo ripetutamente i familiari alla ricerca di uno spunto. Nelle scorse ore si era parlato della frequentazione di Sharon, anche assieme al compagno Sergio Ruocco, di un gruppo di Scientology a Gorle, sempre nella Bergamasca, e di una lite di coppia proprio su questo tema. Lite che però Ruocco - idraulico di 37 anni, un alibi di ferro perché a casa durante l’omicidio - ha smentito parlando di «invenzioni giornalistiche». «Chi ha visto qualcosa per favore si faccia avanti. Ci stanno rovinando la vita» è l’appello lanciato da Maria Rosa, madre di Sergio, che ai microfoni di Pomeriggio Cinque ha difeso il figlio. È emerso anche un problema per il pagamento di alcuni corsi, pare piuttosto oneroso, ma questo aspetto non sarebbe ritenuto di rilievo per chi indaga.

