I genitori di Ramy: «Al Corvetto uno spazio per ascoltare i giovani» 

MILANO. Invita ancora una volta alla non violenza Yehia Elgaml, papà di Ramy, il 19enne morto in un incidente a Milano mentre era inseguito dai carabinieri. E chiede al Comune uno spazio al Corvetto, in quel quartiere così complicato in cui il giovane abitava, dove radunare ragazzi e ragazze per ascoltarli e capire i loro disagi. La proposta è arrivata dal Teatro Franco Parenti per la XXV edizione del Panettone d’Oro, dove il padre di Ramy è stato insignito di un premio alla virtù civica per non aver mai smesso, seppur «sopraffatto dal dolore», di esprimere fiducia nelle istituzioni, contribuendo a «calmare gli animi». La sua, si legge nelle motivazioni, è «una magnifica espressione di civismo» che «risplende» ancora di più «comparandola all’atteggiamento tenuto da alcuni di quelli che, per la posizione occupata, dovrebbero dare il buon esempio». La premessa, spiega il papà, è che al Corvetto «manca Ramy», un ragazzo «a cui piaceva l’Italia e lavorare qui». Ma nel quartiere servirebbe uno spazio per i ragazzi dove «fare un dialogo serio e ascoltarli, per capire cosa hanno dentro la testa». Un luogo «anche abbandonato, lo sistemiamo noi - dice il portavoce della comunità egiziana Aly Harhash - Non solo per gli arabi, gli egiziani o i musulmani, ma per tutti i giovani del quartiere, dove discutere e guardarci in faccia. I ragazzi vogliono solo essere avvicinati da qualcuno delle istituzioni per raccontare quello che vivono».

RIPRODUZIONE RISERVATA