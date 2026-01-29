I “genitori del bosco” all’attacco 

L’Aquila. Un approccio «ostile» e «manchevole», segnato da «affermazioni di una gravità irrimediabile» che «hanno compromesso il sereno accertamento degli accadimenti». I legali della famiglia del bosco tre giorni fa hanno inviato un’istanza di revoca dell’assistente sociale che, da oltre un anno, segue i tre figlioletti della coppia anglo-australiana, anche nell’iter che ha portato all’allontanamento e alla sospensione della responsabilità genitoriale. In otto pagine, i legali Marco Femminella e Danila Solinas provano a demolire punto su punto le affermazioni dell’assistente sociale Veruska D’Angelo, accusata di essere «il censore» che «si scaglia contro metodi educativi ritenuti diversi e per ciò sbagliati». L’atto arriva alla vigilia delle prime perizie psicologiche cui saranno sottoposti oggi i genitori su disposizione del Tribunale dei minorenni dell’Aquila. La coppia, a detta del perito di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi, è ormai «prostrata», «lacerata da una separazione che appare sempre più incomprensibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA