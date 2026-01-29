VaiOnline
L’Aquila.
30 gennaio 2026 alle 00:32

I “genitori del bosco” all’attacco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’Aquila. Un approccio «ostile» e «manchevole», segnato da «affermazioni di una gravità irrimediabile» che «hanno compromesso il sereno accertamento degli accadimenti». I legali della famiglia del bosco tre giorni fa hanno inviato un’istanza di revoca dell’assistente sociale che, da oltre un anno, segue i tre figlioletti della coppia anglo-australiana, anche nell’iter che ha portato all’allontanamento e alla sospensione della responsabilità genitoriale. In otto pagine, i legali Marco Femminella e Danila Solinas provano a demolire punto su punto le affermazioni dell’assistente sociale Veruska D’Angelo, accusata di essere «il censore» che «si scaglia contro metodi educativi ritenuti diversi e per ciò sbagliati». L’atto arriva alla vigilia delle prime perizie psicologiche cui saranno sottoposti oggi i genitori su disposizione del Tribunale dei minorenni dell’Aquila. La coppia, a detta del perito di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi, è ormai «prostrata», «lacerata da una separazione che appare sempre più incomprensibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra all’ultimo metro, oggi si chiude

Ieri otto ore per un articolo, poi l’accordo su sanità e scuola e l’aula si sblocca 
Roberto Murgia
Carloforte

La Blue Ocean A in salvo dopo una notte di paura

Il cargo in difficoltà nelle acque dell’isola di San Pietro arriverà stamattina al porto di Cagliari 
Stefania Piredda
Il racconto.

Ultimo giorno di lavoro al cardiopalma

Stefano Garau
Il caso

San Donato laboratorio multietnico

Nell’istituto l’80% dei bambini stranieri. La preside: «Servono mediatori culturali» 
Emanuele Floris
L’intervista

Lotta ai linfomi, in prima linea c’è una sarda

Lia Palomba lavora a New York, in uno dei migliori centri oncologici al mondo. Ora debutta su “The Lancet” 
Marco Noce
Tensioni

Vannacci scalpita, la Lega si agita

Lite fra Fontana (Lombardia) e il generale su “Futuro nazionale”, Salvini minimizza 