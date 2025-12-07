I gemelli Orrù vanno a segno in coppia Che Tharros con la Freccia Parte Montis! 

Freccia P. Montis 1

Tharros 5

Freccia P. Montis (4-2-3-1): F. Piras, Vargiu, Muru, Marongiu, Al. Mereu (11’ st Cancedda), Sardo (21’ st C. Maccioni), Foddis (11’ st Cruccas), Girseni (21’ st Atzori), Biancu, Mandis (11’ st E. Maccioni), Cau. In panchina Braina, Pia, Loru, Incani. Allenatore Boi.

Tharros (4-3-3): Grotta, Dessì (1’ st Pitzalis), Pisu (1’ st C. Piras), Sanna, Mascia, N. Orrù, F. Orrù, Vacca (23’ st Palmas), Calaresu, Lonis (27’ st Mameli), Gianoli (20’ st Cabitza). In panchina Ullasci, G. Piras, Spiga, Caria. Allenatori Frongia e Pinna.

Arbitro: Cadoni di Cagliari.

Reti: nel pt 11’ N. Orrù, 15’ Calaresu, 18’ F. Orrù, 31’ Lonis, nel st 16’ Lonis (r), 33’ Marongiu.

Note: espulso Biancu al 15’ st per doppia ammonizione. Recupero 1’ pt-1’ st. Spettatori 150.

Mogoro. Bella vittoria esterna della Tharros, che nel derby dell’oristanese supera la Freccia Parte Montis per 1-5. Con questo successo i biancorossi mantengono una posizione di centro classifica riducendo il margine dal quinto posto, posizione che vale un piazzamento playoff distante 3 punti. Per la squadra di casa una sconfitta che la mantiene in terzultima posizione, ma non compromette la situazione nella corsa verso la salvezza.

In discesa

La Tharros va in gol per 4 volte in poco più di mezz’ora. Al 11’ sblocca il risultato Nicola Orrù, con una precisa conclusione mancina che termina la sua corsa all’angolino. Al 15’ è Calaresu (prima marcatura stagionale con gli oristanesi) a raddoppiare, anticipando tutti in area sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 18’ il tris è di Filippo Orrù che, al termine di un contropiede impostato da Calaresu e concluso a rete da Gianoli, è rapido sulla respinta di Piras e deposita in rete. Prima volta che i gemelli Orrù segnano entrambi nella stessa partita in Promozione.

Al 31’ la quarta rete di Lonis, con un bel tiro sul secondo palo. Nella ripresa, capitan Lonis segna ancora al 16’ su rigore. Il gol della bandiera per la Freccia, al 33’, è di Marongiu di testa su cross di Cancedda. (g.pa.)

