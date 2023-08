«I gay non sono normali», bufera sul generale della Folgore 

Più che un caso letterario, una vera e propria bufera. Il libro, scritto e autopubblicato dal generale Roberto Vannacci, 54 anni, un passato nella Folgore con ruoli di responsabilità nelle forze speciali in molte missioni all'estero, finisce al centro di polemiche con richieste di dimissioni immediate. In oltre trecento pagine, l'attuale responsabile dell'Istituto geografico militare snocciola una serie di giudizi omofobi e attacchi contro femministe, migranti e ambientalisti. L'Esercito ha preso le distanze, affermando che non era a conoscenza «dei contenuti» del libro. Il ministro della Difesa Guido Crosetto annuncia un’azione disciplinare esortando, via social, a «non utilizzate le farneticazioni personali di un generale in servizio per polemizzare con la Difesa e le forze armate».

«Come Giordano Bruno»

Il generale Vannacci, puntualizza il ministro, «ha espresso opinioni che screditano l'Esercito, la Difesa e la Costituzione». Il generale però non la pensa così e respinge le accuse, sostenendo che che «le critiche» non lo disturbano. «Al ministro non replico, mi attengo a quelle che sono le sue disposizioni. Ciò che mi procura disagio è la strumentalizzazione: sono state estratte frasi dal contesto e costruite storie che dal libro non emergono. Sono amareggiato: Giordano Bruno lo hanno bruciato perché aveva un pensiero controcorrente». Il titolo scelto dal generale è “Il Mondo al contrario”.

Gli insulti

Afferma che la società è schiava delle minoranze, delle lobby. Parlando di omosessuali e coppie gay scrive: «Normali non lo siete, fatevene una ragione». Parlando della legittima difesa il generale, che si definisce erede di Giulio Cesare, dice che se un ladro entra in casa «perché non dovrei essere autorizzato a sparargli?». Riferimenti alla questione migranti e alle «discutibili regole di inclusione e tolleranza imposte dalle minoranze». Di Paola Egonu, campionessa di volley, sostiene che «è italiana di cittadinanza, ma è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità». Le opposizioni chiedono l’intervento del Governo. Netta condanna dall'Anpi: «Violenza verbale che lede l'onore delle Forze Armate verso cui l'intero Paese nutre stima e rispetto».

