VaiOnline
Quartucciu.
06 settembre 2025 alle 00:22

I gatti invadono un cortile: «Serve aiuto» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una ventina di gatti hanno trovato rifugio nel cortile della casa di anziani coniugi in via IV Novembre a Quartucciu. Il numero è destinato a salire poiché alcuni di loro non sono sterilizzati. Molti sono malati e spesso non sopravvivono.

La situazione sta diventando un’emergenza igienico-sanitaria, denuncia Francesca Pisu: «Io e altre volontarie abbiamo fatto sterilizzazioni e portato via alcuni gatti, ma non possiamo fare tutto da sole. I coniugi cercano l’aiuto delle istituzioni affinché si prendano cura degli animali. La signora vorrebbe prendersene cura, ma non sta bene e la pensione non basta per le spese». Avevano una figlia, Federica, che se ne prendeva cura, ma è mancata qualche anno fa.

Pisu dice che i gatti sono malnutriti e malati: «Asl e Comune ignorano le nostre segnalazioni, da mesi si rimpallano le responsabilità e non forniscono indicazioni su chi contattare. Servono stalli, farmaci, cibo adeguato, sterilizzazioni e supporto economico. Si rischia di arrivare a 80 gatti in pochi mesi».

Francesca Cogoni, garante all’ufficio Tutela animali del Comune di Cagliari, ha fatto un sopralluogo: «Asl, Polizia municipale, sindaco e Oipa inizialmente si sono interessati, ma da giugno non c’è stato nessun intervento concreto. Bisogna trovare una sistemazione alternativa ai gatti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

energia

«Le pale non passeranno sui nostri muretti a secco»

La rivolta dei sindaci galluresi: ci difenderemo dall’assalto 
Andrea Busia
L’emergenza

Antincendio, smobilita la flotta degli elicotteri

Base già chiusa a Sorgono,  poi si fermeranno le altre 
Andrea Artizzu
generazione z

Un lavoro in volo, un sogno in palio

Le storie dei giovani candidati ai posti di assistente di bordo con Emirates 
Sara Marci
Regionali

Decaro accetta: «Puglia, ci sono» Brivido Emiliano

L’uscente: «Se c’è Vendola corro anche io». Poi rinuncia 
L’inchiesta di Viterbo

Caso turco, il “passaporto jolly”

Documento unico per molti individui. Kaya e Atik, la pista del crimine comune 