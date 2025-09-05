I gatti invadono un cortile: «Serve aiuto» 

Una ventina di gatti hanno trovato rifugio nel cortile della casa di anziani coniugi in via IV Novembre a Quartucciu. Il numero è destinato a salire poiché alcuni di loro non sono sterilizzati. Molti sono malati e spesso non sopravvivono.

La situazione sta diventando un’emergenza igienico-sanitaria, denuncia Francesca Pisu: «Io e altre volontarie abbiamo fatto sterilizzazioni e portato via alcuni gatti, ma non possiamo fare tutto da sole. I coniugi cercano l’aiuto delle istituzioni affinché si prendano cura degli animali. La signora vorrebbe prendersene cura, ma non sta bene e la pensione non basta per le spese». Avevano una figlia, Federica, che se ne prendeva cura, ma è mancata qualche anno fa.

Pisu dice che i gatti sono malnutriti e malati: «Asl e Comune ignorano le nostre segnalazioni, da mesi si rimpallano le responsabilità e non forniscono indicazioni su chi contattare. Servono stalli, farmaci, cibo adeguato, sterilizzazioni e supporto economico. Si rischia di arrivare a 80 gatti in pochi mesi».

Francesca Cogoni, garante all’ufficio Tutela animali del Comune di Cagliari, ha fatto un sopralluogo: «Asl, Polizia municipale, sindaco e Oipa inizialmente si sono interessati, ma da giugno non c’è stato nessun intervento concreto. Bisogna trovare una sistemazione alternativa ai gatti».

RIPRODUZIONE RISERVATA