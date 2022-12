I Gal in Galizia, pellegrini del turismo  

Sette Gal del Centro Sardegna per un viaggio-studio allo scoperta del più famoso cammino religioso al mondo, quello di Santiago di Compostela. È una delle tappe, svoltasi tra 24 e 29 novembre, di un progetto di cooperazione dedicato ai cammini dello spirito, coordinato dal Gal Nuorese Baronia in partenariato con i Gal Barbagia, Barbagia Mandrolisai Gennargentu, Barigadu Guilcer, Logudoro Goceano, Ogliastra e Sarcidano Barbagia di Seulo. Obiettivo è costruire una rete di cammini spirituali nelle aree Gal coinvolte nel progetto finanziato dalla misura 19 del Prs Sardegna per le annualità 2014-2020.

Missione

Per raggiungere l’obiettivo, si è partiti da una visita in Galizia a cui hanno preso parte sessanta rappresentanti dei sette Gal e del mondo turistico-imprenditoriale del territorio, oltre alla direttrice del servizio sviluppo territori e comunità rurali della Regione Sardegna, Maria Giuseppina Cireddu, e l’incaricato regionale per la pastorale del turismo della Conferenza episcopale Italiana, don Ignazio Serra.

Oltre ad aver preso parte alla messa del pellegrino, il gruppo sardo ha scoperto riti, luoghi di culto e prodotti tipici del luogo. Ha inoltre incontrato i rappresentanti del Gal Terras dell’Autorità di Gestione regionale (Agader), il portavoce del Cluster Turismo della Galizia e il sindaco di Boqueixón.

I commenti