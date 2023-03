I furti dell’impiegato infedele dell’Enel 

Sarebbe stato incastrato grazie alle immagini della videosorveglianza dell’ente elettrico. I carabinieri, che hanno agito sotto le direttive del maresciallo Daniel Lombardi, comandante della stazione di Selargius, hanno raccolto anche alcune testimonianze. Ma a finire sotto accusa è stata anche una ragazza, ugualmente 23enne, originaria di Isili, senza fissa dimora che invece deve rispondere di ricettazione. Secondo gli inquirenti sarebbe stata lei a mettere in vendita su alcuni siti internet specializzati, dei monitor di computer, asportati all'interno della sede dell'Enel. Monitor rubati dal dipendente infedele.

Le indagini hanno raccontato una vicenda con diverse sorprese perché è finito sotto accusa, e segnalato alla Procura, un operaio, dipendente Enel impegnato proprio nella sede derubata di Pill’e Matta. Un impiegato infedele insomma secondo i carabinieri. Il colpo risalirebbe a un mese fa. Il presunto autore del furto sarebbe un 23enne di Assemini, incensurato, accusato è ora di danneggiamento per l’incendio del furgone, ma anche di furto aggravato.

Una indagine portata avanti in gran silenzio dai carabinieri di Selargius dopo un furto nella sede dell’Enel di Pill’e Matta in territorio di Quartucciu. Un furto singolare: dal deposito era stato rubato un furgone poi dato alle fiamme. Sempre dalla sede territoriale dell’Enel sparirono anche alcuni monitor poi messi in vendita su siti Internet. A conclusione dell’inchiesta, i carabinieri hanno denunciato sia il presunto autore del furto e dell’incendio, ma anche una ragazza che avrebbe cercato di vendere i monitor rubati sul Web.

L'operaio

Le telecamere

Il rogo

Le indagini ora vanno avanti anche sull’incendio del furgone rubato, trovato nelle campagne di Quartucciu. Tra le ipotesi, quella del tentativo di cancellare ogni impronta all’interno dell'abitacolo, lasciate dal 23enne dopo il furto. Non si escludono però altre piste. Le forze dell’ordine stanno pure cercando di stabilire se lo stesso mezzo sia stato o meno utilizzato per altri scopi dopo il furto. Oltre alla denuncia, il giovane rischia di perdere il posto di lavoro. Ovviamente la vicenda approderà in Tribunale: qui i due sospettati potranno difendersi dalle accuse e fornire la loro versione su quanto accaduto. (r. s.)

