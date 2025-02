I furbetti delle Ztl e delle zone pedonali 

Giungla, terra di nessuno, regno dell’anarchia. Questi i commenti più frequenti, quando si parla di Ztl e zone pedonali, tra chi vive o lavora nei quartieri del centro storico. Divieti che molti automobilisti, utilizzando mille stratagemmi, non rispettano. Così, a tutte le ore del giorno e della notte, si notano auto parcheggiate in zona vietata, nelle piazze riservate ai giochi dei bambini e sui marciapiedi. Un gioco facile facile, tanto gli automobilisti cagliaritani sanno bene di poterla fare franca a causa degli scarsi controlli da parte della Polizia locale. A fare il resto, come in via San Domenico, i dissuasori mobili eternamente guasti.

In retromarcia

Le astuzie di chi cerca un parcheggio o vuole accorciare il percorso sono senza limiti. Nel rione Villanova gli esempi più estrosi. In via Giardini, pur di evitare le telecamere dei varchi, gli automobilisti affrontano la strada contromano o in retromarcia, «Come se non bastasse, vanno anche a velocità sostenuta», denunciano i residenti. In piazza San Domenico i dissuasori mobili sono fuori uso da tempo immemorabile. I tecnici del Comune hanno cercato più volte di ripararli ma senza alcun successo. «Qui passano tutti», sostiene Andrea Setzu, uno dei gestori del Florio. La piazza, con i suoi colori, i suoi profumi e la sua gente, è uno degli angoli più suggestivi di Cagliari. «Da quando le barriere sono guaste in questa stradina passano tutti. Soprattutto turisti che sostengono di aver seguito le indicazioni del navigatore, che non segnala il divieto». Normalmente è sufficiente far notare l’infrazione per una retromarcia con scuse. «Alcune volte, però, ci sono state discussioni spiacevoli, molto accese tra i clienti seduti ai tavolini e gli autisti incauti». La richiesta al Comune è esplicita. «Aggiustate i dissuasori, che si abbassano automaticamente solo quando registrano il suono delle sirene delle Forze dell’ordine o delle ambulanze».

La “tavolizzazione”

«La Marina è diventata terra di nessuno, altro che zone a traffico limitato o isole pedonali, qui ognuno fa quello che vuole con la consapevolezza di restare impuniti». Sandra Orrù è la portavoce battagliera del comitato dei residenti del quartiere. «Purtroppo da noi pedonalizzazione vuol dire tavolizzazione , dalle 11 del mattino a tarda sera, sedie e tavolini prendono il posto delle auto. Siamo in trappola». La richiesta al Comune è la stessa da anni. «Chiediamo più controlli da parte della Polizia locale e l’installazione di telecamere in uscita». I più furbi approfittano delle falle. «Via Cavour prima era percorribile solo per uscire dal rione, ora è il contrario. Si sono dimenticati di sistemare i sistemi di verifica delle targhe dei residenti nel senso di circolazione giusto, così in molti entrano e parcheggiano indisturbati». Non è tutto. «Vorremmo anche che gli orari della Ztl fossero più rigidi e un confronto più costante con il Comune».

L’anatra zoppa

«Non abbiamo bisogno di nuove ordinanze o delibere ma solo che qualcuno verifichi chi parcheggia dove non ha diritto», afferma Adolfo Costa, del comitato di Stampace. «Senza controlli assistiamo al fenomeno dell’anatra zoppa».

Città più vivibile

«Stiamo lavorando per rendere più vivibili i quartieri della città», dice Yuri Marcialis, assessore comunale alla Viabilità. «Per avere una città più vivibile per tutti è fondamentale il rispetto del codice della strada e più in generale il rispetto degli altri. Per questo – aggiunge – invito le cittadine e i cittadini a utilizzare i mezzi di trasporto pubblici ed aiutare l'amministrazione a rendere Cagliari migliore». Buone notizie anche per i dissuasori mobili. «Stiamo interloquendo con l'impresa di manutenzione per cercare di ripristinarli».

