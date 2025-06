I furbetti della tassa di soggiorno  

C’è chi figurava nei portali online ma non versava la tassa di soggiorno al Comune. E ancora chi lavorava a pieno ritmo grazie al passaparola senza comunicare però i dati degli ospiti nemmeno alla Questura, come previsto dalla legge. Sono solo alcune delle irregolarità riscontrate dalla Guardia di finanza durante i controlli nelle strutture ricettive del Sinis. Finora è stato accertato che una trentina operava senza rispettare le norme ma sono ancora in corso indagini su case vacanze, affittacamere e B&B.

L’accordo

Si raccolgono i primi frutti del protocollo d’intesa firmato un anno fa tra il sindaco di Cabras Andrea Abis e il colonnello Giancarlo Sulsenti, comandante provinciale della Guardia di finanza. L’obiettivo era rafforzare il sistema di prevenzione dei comportamenti illeciti, con l’avvio di una più attenta attività di controllo. «I numeri che ci arrivano dal comando della Finanza - spiega Abis - ci dicono che finalmente stiamo bloccando le persone che non rispettano le norme. È importante che il nostro turismo sia sostenibile ed etico, che nessuna impresa regolare debba soffrire della concorrenza sleale».

Le indagini

Tanti gli appostamenti in borghese e le verifiche sui siti web per la ricerca di posti letto. Il Comune, come prevede il protocollo, mette a disposizione dati, notizie e informazioni che incrociati con il patrimonio informativo delle fiamme gialle consentono l’individuazione di anomalie da verificare. «Dobbiamo far rispettare le regole - spiega Abis - Negli anni abbiamo notato un disallineamento tra le presenze e la tassa di soggiorno versata. Ecco perché abbiamo chiesto di intensificare i controlli».

Le strutture

Ma c’è anche un altro dato importante emerso durante il convegno “Ospitalità integrata – sinergie tra strutture alberghiere ed extralberghiere”, promosso dall’Unione turismo di Confapi: ad oggi risultano online 368 strutture delle quali 145 attive, il 48% in più rispetto allo scorso anno. «Questi dati dimostrano come il territorio di Cabras sia in crescita in termini di presenze e di proposte – commenta Abis - Il turismo, quello sano, continua a crescere sempre di più». Dallo studio di Confapi inoltre è emerso che il fatturato medio all’anno per struttura è di 18mila euro. La tariffa media è di 119 euro, 5% in più rispetto allo scorso anno.

