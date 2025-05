I furbetti dei buoni pasto comunali 

Buoni pasto non dovuti e percepiti in maniera illecita (pare per anni) da alcuni dipendenti del Comune di San Gavino: è la pesante accusa lanciata dal delegato della Cgil aziendale Francesco Marras. Le presunte irregolarità sarebbero emerse in seguito alla vertenza legata al riconoscimento dei buoni pasto per la polizia locale: una battaglia che per anni era stata portata avanti proprio da Marras e che aveva visto uno scontro acceso tra il sindaco uscente e gli agenti della polizia locale. «Ho presentato un esposto denuncia alla procura della Repubblica e alla corte dei Conti», annuncia Marras: «Abbiamo rilevato numerose anomalie sospette sull’assegnazione dei buoni pasto relativamente a qualche dipendente comunale. Dalla ricognizione da noi effettuata risultavano strane operazioni, ovvero il numero dei buoni pasto concessi era esorbitante rispetto ai criteri stabiliti dal contratto di lavoro».

L’indagine interna

L’accertamento, avvenuto a dicembre 2024, è stato prontamente segnalato, durante gli incontri, al sindaco e al segretario comunale, che è responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. «Negli incontri successivi tenutisi con l’amministrazione comunale – aggiunge Marras – ci era stato comunicato che erano state avviate un’indagine e una ricognizione interna per accertare la fondatezza delle nostre segnalazioni. A febbraio 2025 ci sono state confermate le anomalie denunciate, ovvero numerose operazioni seriali che si sono ripetute nel corso degli anni e che un numero indefinito di buoni pasto era stato assegnato senza che ve ne fosse il diritto, violando non solo il contratto di lavoro ma lo stesso regolamento comunale con la relativa conseguenza – sottolinea il sindacalista – di un ammanco erariale dal bilancio».

Il silenzio

Di qui la richiesta fatta dalla Cgil aziendale da febbraio per ottenere la massima trasparenza sui fatti accertarti e l’avvio degli adempimenti previsti dalla normativa sull’anticorruzione: «Non abbiamo ottenuto nessun esito – denuncia Marras – e, di fronte a questo silenzio, l’8 aprile è stata inviata una nota al sindaco, al segretario comunale e alla giunta con la richiesta di un incontro urgente per conoscere quali azioni siano state intraprese o si intendano intraprendere relativamente ai fatti anomali/illeciti di cui l’amministrazione è stata portata a conoscenza dalla Cgil aziendale. A distanza di oltre un mese non è stata ottenuta alcuna risposta e perciò abbiamo inviato un’ulteriore nota di sollecito».

«Regole e legalità»

Intanto il sindaco Stefano Altea mantiene la massima cautela: «Da parte della nostra amministrazione c'è sempre stata e ci sarà un'attenzione particolare alle regole e alla legalità. Ogni situazione, anche ereditata, viene affrontata con metodo e rigore e così sarà sempre». Le segnalazioni fatte sui presenti ammanchi? Sarebbero tutte da verificare: «È in corso un’istruttoria sulla base di una segnalazione che sta seguendo il suo iter. Ogni altra affermazione è frutto di illazioni».

Ma per Francesco Marras ci si troverebbe di fronte a una situazione paradossale: «In questo comune per quasi vent'anni i lavoratori della polizia locale sono stati esclusi dal buono pasto nonostante il contratto lo prevedesse e ci sono casi di buoni pasto assegnati in maniera illecita, fatti che sono andati avanti per anni».

