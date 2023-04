I fuoriclasse di latino e greco 

Nella terra delle miniere e delle industrie, ma anche del mare e delle realtà archeologiche, ci sono studenti sulcitani che primeggiano a livelli nazionali nella letteratura classica. Alle Olimpiadi della letteratura le scuole di Carbonia, infatti, continuano a fare la voce grossa: si deve al liceo “Gramsci-Amaldi” che è riuscito a spedire infatti in finale tre studenti: «L’unico liceo sardo – sottolinea con un pizzico di orgoglio la preside Emanuela Pispisa – che riesce in simile impresa e per giunta per due anni di seguito con almeno due nostri scolari». Gli istituti Siotto ed Euclide manderanno due ragazzi a testa. Le finali si terranno il 4 di maggio e si svolgeranno secondo la modalità online, poi le premiazioni avverranno a Roma l’11 di maggio.

Latino e greco

I maestri in erba di lingue e civiltà classiche latina e greca sono Mattia Pellicciotta (18enne originario di Gonnesa) e Ambra Lai (17enne di Sant’Anna Arresi) per la sezione C, poi Pietro Argiolas (17, sezione B, residente a Carbonia) per lingue e civiltà greche. Le prove, caratterizzate da versioni e componimenti, sono incentrate sulla letteratura classica. Hanno partecipato molti licei sardi, ma il “Gramsci Amaldi” è l’unico che è riuscito a spedire in finale tre alunni. Peraltro, Mattia Pellicciotta e Ambra Lai sono approdati alla fase conclusiva della competizione nazionale anche lo scorso anno, a riprova di una conoscenza notevole del latino e del greco. I cui esordi, nel caso di Mattia Pellicciotta, sono stati davvero singolari: <Tutta colpa da bambino – rivela – dei fumetti di Jeronimo Stilton, poi però è arrivata in dono un’enciclopedia di storia, la scoperta di Leopardi e l’apporto determinante di alcuni professori>. Ad Ambra Lai (per la quale il greco ha pochi segreti) piace sottolineare un aspetto: «Ci cimentiamo in materie che in questa società non sono valorizzate a dovere: la mia è stata una passione quasi innata valorizzata dai docenti ed esplosa poi con testi di letteratura sarda». Parte da molto lontano anche la devozione di Pietro Argiolas per la cultura antica: «Tutto deriva dallo studio delle guerre persiane e dalla vittoria dei greci, poi mi ha affascinato anche il mondo latino». I meriti che gli alunni tributano ai docenti sono riferiti a Patrizia Marrone, Alice Gaviano, Cesare Bogazzi, Alessio Faedda, Elisa Demartini.

