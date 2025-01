I “fuochi” su Videolina 

La magia dei Fuochi di Sant’Antonio, tradizione secolare celebrata in molti centri della Sardegna, al centro della diretta su Videolina oggi dalle 16 alle 20. Collegamenti con Desulo, Orosei, Ottana e Siniscola dove, con gli inviati, si potranno seguire le varie fasi del rito: dall’accensione del fuoco, alla benedizione delle cataste, alla prima uscita delle maschere. Sacro e profano si intrecceranno per farci rivivere emozioni antiche. Il rito di Bacco e Dionisio (amore e morte), i patti agrari, le invocazioni dei pastori alla divinità per la pioggia. Ma anche la figura di Sant’Antonio Abate (vissuto per 105 anni) e considerato fra i “grandi” nella storia della Chiesa. La trasmissione è curata e condotta da Simona De Francisci.