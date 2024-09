I funerali di Satnam in India tre mesi dopo la morte 

Latina. La sua storia aveva scosso l'Italia intera, costringendo il Governo ad una riflessione sul lavoro in nero e sulla vita dei braccianti stranieri impiegati in agricoltura. Ora la salma di Satnam Singh, bracciante indiano di 30 anni, morto dopo essere stato abbandonato gravemente ferito dal suo datore di lavoro, torna in patria e dopo tre mesi dalla sua morte saranno celebrati i funerali. Abbandonato dal titolare dell'azienda agricola nelle campagne di Latina per cui lavorava dopo aver perso un braccio in un incidente con un macchinario avvolgiplastica. Morì il giorno dopo a causa dell'emorragia. Dopo le manifestazioni e i cortei, tuttavia, mentre l'inchiesta della Procura andava avanti, la sua salma è rimasta in una cella frigorifera per tre mesi. Tre mesi in cui la sua famiglia ha tentato in tutti i modi di raggiungere l'Italia, ma senza successo, a causa di problemi burocratici. Da qui la richiesta di far rientrare la salma nel Paese di origine fino a quando, nei giorni scorsi, la Procura di Latina ha concesso il nulla osta, permettendo di svolgere i funerali in India. «Ciao Satnam. In tuo nome continuiamo a lottare», le parole della Flai Cgil di Roma e del Lazio, che in estate organizzò una prima manifestazione a Latina in sua memoria, alla quale seguirono poi quella della Cisl e della Uil e una terza della Cgil nazionale, scesa per le strade pontine guidata dal segretario generale Landini.

È rimasta invece a Latina la moglie Soni, principale testimone nel procedimento penale nell'ambito del quale l'imprenditore Antonello Lovato, datore di lavoro di Satnam, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.

