I funerali di dj Godzi: «Vogliamo la verità» 

Napoli. Un giovane «attaccato alla vita, alla musica, allo sport». Così il cappellano della Basilica di San Francesco Di Paola, Mario Savarese, ha ricordato Michele Luca Noschese, in arte dj Godzi, il 36enne napoletano morto in circostanze ancora da chiarire lo scorso 19 luglio a Ibiza, l'isola delle Baleari dove si era trasferito. Tante le persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta Michele, in chiesa, durante i funerali, e accompagnando la bara in piazza Plebiscito, a Napoli, sulle note dell'Inno nazionale. Alle spalle dell'altare una gigantografia con il volto del giovane e, sul feretro, una bandiera italiana, la maglietta della sua squadra di calcio. Il giovane, per gli inquirenti spagnoli, sarebbe deceduto mentre veniva bloccato dalla Guardia civil a causa di un infarto causato dall'abuso di droghe. La famiglia ipotizza invece che il decesso sia avvenuto a seguito delle botte degli agenti spagnoli: «Combatteremo per la verità». Entro un mese i risultati dell’autopsia.

