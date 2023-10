«I fumi tossici invadono le nostre case» 

I roghi, soprattutto notturni, sono ripresi con frequenza allarme. E nei quartieri di Mulinu Becciu e Su Planu l’aria è irrespirabile. La zona utilizzata per dar fuoco a spazzatura e pneumatici è sempre la stessa: i terreni lungo la strada statale 554 accanto alla Motorizzazione civile. Gli abitanti sono esasperati: «In questi giorni assistiamo inermi alla ripresa quasi quotidiana di roghi alle porte della città, con fumi tossici che entrano nelle case di Mulinu Becciu e del vicino quartiere selargino di Su Planu avvelenando tutti, a cominciare dai bambini», evidenzia Antonio Guerrieri, del comitato “No Diossina”. E i residenti hanno scritto ai carabinieri: «Gli incendi hanno creato una situazione di emergenza che richiede interventi immediati per mitigare i danni all'ambiente e alla salute pubblica. È fondamentale che le autorità competenti prendano provvedimenti per affrontare questa situazione», sottolinea Roberto Ricciu del comitato.

Il futuro

Anche gli abitanti, sfiniti per una situazione che va avanti da più di dieci anni, sanno che la soluzione non è semplice. «Purtroppo è una piaga difficile da combattere», prosegue Guerrieri. «Quasi un anno fa abbiamo avuto un incontro molto costruttivo con il vice sindaco di Cagliari, Giorgio Angius, con il quale siamo rimasti d’accordo di sposare ogni iniziativa che destini urbanisticamente l’intera zona accanto alla strada statale 554 a servizi: in questo modo i terreni non resterebbero abbandonati alle scorribande di gente che non rispetta le regole. Come Comitato, ci auguriamo che questo avvenga il prima possibile». Intanto chi vive da queste parti può solo segnalare gli incidenti a vigili del fuoco e forze dell’ordine: «Per esperienza sappiamo che non è solo un problema di ordine pubblico, né giudiziario, perché Polizia, Carabinieri e Municipale non hanno i mezzi per presidiare la zona ventiquattr’ore su ventiquattro».

La denuncia

Gli incendi, con aria irrespirabile annessa, da tre settimane sono diventati quasi quotidiani. «Le vie Crespellani, Bernini, Caravaggio, Tiepolo e altre del quartiere Mulinnu Becciu soprattutto la notte sono state investite da fumi neri e maleodoranti», ricorda Ricciu nella segnalazione inviata via pec ai Carabinieri. «Nella zona compresa tra la Motorizzazione Civile, la statale 554 e l’hotel Holiday Inn vengono bruciate diverse tonnellate di rifiuti, probabilmente pneumatici, causando una vasta dispersione di diossina in tutta l’area. Gli incendi hanno creato una situazione di emergenza». Il comitato chiede che «venga valutata l’entità dell'inquinamento da diossina e i suoi effetti sulla salute umana e sull'ambiente», di «isolare la zona per evitare ulteriori casi», «trovare le cause degli incendi e individuare eventuali responsabilità», «attivare misure di ripristino ambientale e di bonifica».

