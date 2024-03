I fumetti di Leo Ortolani, l’inventore di Rat-Man 

“Leo Ortolani nasce a Pisa, ma non è quella gran cosa, lo fanno in molti”. Una biografia minima e scanzonata per la presentazione di uno dei massimi fumettisti italiani. Autore della celebre serie Rat-Man, prodigioso Topo in edicola per vent’anni con la Panini Comics. In mostra al Lazzaretto di Cagliari fino al 28 aprile, una rassegna curata dall’ATI Cooperativa Sant’Elia-Accademia d’Arte di Cagliari SrL, cooperativa sociale La carovana, Cooperativa sociale Terra mia. Accanto alle opere di Leo Ortolani, nato nel 1967 e quasi subito trasferito a Parma, altre firme ben note agli appassionati: Daniele Serra, Jean Claudio Vinci,Ilenia Loddo, Mario Atzori, Guido Masala e Ermenegildo Atzori. Una festa, intorno a un maestro che vuole rendere felici le persone e ha realizzato diecimila illustrazioni per storie dedicate, per esempio, ai «dinosauri che ce l’hanno fatta». Non mancano una versione dei Tarocchi e una sorta di spaghetti western, “Matana”. Dall’otto marzo sono in programma un live painting, una serata di beneficenza, un reading. Leo Ortolani, uomo eclettico, ha lavorato con Stefano Bollani e Arturo Brachetti, fa dei tik tok con la figlia Lucy e sta scrivendo un film. Tutte notizie tratte dal testo di Stefano Obino, vignettista bravo anche lui.

