I fratelli Tanchis fra pittura e poesia 

Il titolo è preso in prestito dal cinema, da quel “Al di là delle nuvole”, di Antonioni e Wenders, per un progetto costituito da una serie di opere pittoriche di Alfredo Tanchis e dalla pubblicazione del libro di poesie “Nuvolaglia” di Aldo Tanchis. Stasera alle 18 sarà il Temporary Storing di Cagliari (via 29 novembre 3/5) ad ospitare l’inaugurazione della mostra curata da Roberta Vanali.

Scrive la curatrice: «Fondata sulle possibilità espressive del colore e del segno, nel suo linguaggio espressivo s’individuano immediatamente due soggetti privilegiati: il paesaggio e l’uomo. In una alternanza continua per una riflessione sulla condizione dell’esistenza umana in rapporto all’immensità della natura, imponente e immutabile». Le poesie di Aldo Tanchis saranno recitate da Michela Atzeni.

RIPRODUZIONE RISERVATA