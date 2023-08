I fratelli Molinari sono vicecapitani  

Per la prima volta nella storia della Ryder Cup due fratelli, peraltro italiani, ricopriranno il ruolo di vicecapitani del team Europe. Dopo Edoardo, anche Francesco Molinari farà parte dello staff dell'inglese Luke Donald nella sfida agli Usa in programma a Roma, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, dal prossimo 29 settembre al 1° ottobre. «Sono molto orgoglioso. Ho iniziato il 2023 con la speranza di partecipare a questa Ryder Cup da giocatore ma ricoprire il ruolo di vicecapitano rappresenta un grande onore», la soddisfazione di Molinari che, dopo aver giocato e vinto tre Ryder Cup (nel 2010, 2012 e 2018, quando conquistò tutti i 5 incontri disputati, record europeo), ricoprirà un ruolo inedito. Niente azzurri in campo, dunque, ma due vicecapitani. «Un unicum, che rende ancora più prestigiosa questa Ryder Cup che, sono sicuro, sarà indimenticabile. Francesco Molinari ha scritto pagine storiche di questa competizione e sono certo che avrebbe potuto rappresentare un valore aggiunto anche sul green. Porterà calma, esperienza ed estro. Insieme al fratello Edoardo e a tutto lo staff di Donald, sarà un punto di riferimento non solo per i più giovani ma anche per i più esperti. Non poteva esserci una Ryder Cup, quella di Roma, senza Francesco Molinari», le parole del n.1 della Federgolf, Franco Chimenti.

Nel 2010, 47 anni dopo Bernard e Geoff Hunt (nel 1963 fecero parte del team della Gran Bretagna, solo dal 1979 è Europa-Usa), i Molinari al Celtic Manor Resort di Newport, in Galles, si affermarono come i primi fratelli a raggiungere la vittoria in Ryder Cup dieci mesi dopo aver regalato all'Italia (nel novembre 2009) la prima coppa del mondo nella storia del golf tricolore grazie al trionfo arrivato in Cina. Dalle gare di circolo ai campionati italiani, fino ad arrivare alla World Cup e alla Ryder Cup, prima da giocatori, ora da vicecapitani.

