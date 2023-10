I fratelli Melis, una famiglia d’arte «Pionieri del nostro artigianato» 

Figli di Salvatore Melis, un agiato commerciante di tessuti che operava a Bosa nella seconda metà dell’Ottocento, furono ben quattro su nove fratelli a raggiungere la notorietà nell’ambito delle arti applicate, nel periodo che compreso tra le due guerre mondiali e oltre: Melkiorre (1889-1982), Federico (1892-1969), Olimpia (1887-1975) e Pino (1902-1985). Eppure al valore delle loro creazioni — dipinti, opere grafiche, ceramiche, oggetti vari e ricami, nel caso di Olimpia — non corrisponde ancora un adeguato riconoscimento da parte del pubblico. Per questo è così importante “I fratelli Melis. Una famiglia d’arte nell’isola dei colori”, l’ampia mostra che da oggi al 28 gennaio 2024 sarà visitabile a Palazzo di Città a Cagliari, da martedì a domenica, fra le ore 10 e le 18.

Da tutta Italia

«La gestazione della mostra è stata lunga, quasi due anni», spiega Maria Dolores Picciau, assessora alla cultura e allo spettacolo del Comune di Cagliari, «abbiamo raccolto reperti da tutta la Penisola, in particolare dai musei comunali di Bosa e Urbania (nelle Marche, dove fondò una scuola Federico), oltreché da collezioni di privati. I pezzi esposti ora sono 240, ma si tratta di una mostra in divenire, che si amplierà nei prossimi mesi; una mostra, fra l’altro, che darà finalmente lo spazio che merita a Olimpia Melis, vera artista e donna imprenditrice».

Modernità e tradizione

«La mostra sui fratelli Melis, iniziatori della grande tradizione della ceramica d’arte in Sardegna, felicemente divisi fra modernità e tradizione», sottolinea il curatore, Giorgio Pellegrini, ex docente di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Cagliari, «dedicata ai pionieri dell'artigianato artistico nell'Isola, vuole essere un omaggio vibrante a tutti gli artigiani di Sardegna, in un momento storico delicato, in cui questo nostro prezioso patrimonio è in bilico tra la domanda potenzialmente enorme di un crescente turismo di massa e il pericolo di sparire, ingoiato da un mercato omologante senza scrupoli».

Altri tempi quelli di Olimpia Melis, capace di elaborare con estremo rigore i motivi tradizionali sardi nella produzione del filet e di farli coesistere con le tendenze che andavano per la maggiore e dunque garantendone la rilevanza. Un’attitudine nel saper cogliere lo spirito del tempo che aveva fatto sua anche Melkiorre Melis, che nel 1929, dopo aver esposto al Palazzo delle esposizioni di Roma, aveva attirato l’attenzione di Italo Balbo, governatore di Libia, che lo chiamò nel 1934 alla direzione della Scuola mussulmana di arti e mestieri di Tripoli, dove rinnoverà quella contaminazione culturale alla base della sua creazione artistica. Dall’esperienza libica prende forma una sezione speciale della mostra, allestita nel sottopiano del Palazzo, che presenta, in modo sintetico e di forte impatto, un quadro generale dell’avventura coloniale italiana in Africa, dalla fine dell’Ottocento alla Seconda guerra mondiale, con particolare attenzione agli aspetti storici, militari, artistici e etnografici.

