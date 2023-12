I fratelli campioni sulle ali del vento 

Hanno sfidato i venti e i 57 avversari agguerriti, ma i fratelli Spanu hanno ottenuto un altro grande traguardo durante la WingFoil Racing World Cup in Brasile: Maddalena è la neo campionessa mondiale, Nicolò è vice campione mondiale. I fratelli oristanesi nutrono una passione per il wing foil, una disciplina recente che, con l’ausilio di una vela che ricorda le ali di una farfalla può volare sul pelo dell’acqua grazie all’ausilio del foil, tecnologia che consente di raggiungere anche 80 chilometri orari. Maddalena e Nicolò Spanu (tesserati windsurfing club Cagliari) hanno appreso i segreti degli sport acquatici fin da bambini, grazie al padre Matteo, campione di windsurf, oggi si trovano a girare il mondo grazie a questa passione familiare, supportati e seguiti anche dalla mamma Debora Pirastu. In Brasile, Maddalena ha appena spento 17 candeline e si prepara al rientro a Oristano. Tra le note positive del 2023 c’è «il terzo posto in Grecia al Campionato Europeo, la vittoria a Campione del Garda, il secondo posto in Svizzera e la vittoria a Cagliari» spiega la campionessa «sono molto felice di aver vinto la WingFoil racing world cup, è un sogno che si realizza».

Festeggia anche Nicolò, il fratello 19enne: «Sono davvero contento per il mio secondo posto, sono vicecampione mondiale dopo un anno in cui ci sono stati alti e bassi. Mi sono allenato duramente, è stato un lavoro faticoso».

Il futuro

«Abbiamo intenzione di partecipare a tappe del GWA freeflay-slalom e Wave per ampliare la nostra esperienza - spiega Maddalena - e affrontare nuovi formati di gara, oltre a partecipare a eventi». I due fratelli oristanesi hanno grandi progetti per il futuro: «Oltre a concludere l'università - commenta Nicolò - vorrei conquistare il primo posto al mondiale, un traguardo ambizioso che richiederà grandi allenamenti. Nel 2024 mirerò a ripetere questo successo e partecipare alla competizione Red Bull Big Air a Gran Canaria, una sfida internazionale che vede i migliori atleti cercare di ottenere il record mondiale di salto in alto».Maddalena frequenta il quarto anno del liceo linguistico Benedetto Croce mentre Nicolò frequenta il primo anno della facoltà di economia e gestione dei servizi turistici nella sede universitaria di Oristano. «Studiare è la loro priorità», commenta il padre Matteo. Ad attenderli a casa amici, parenti. Il coach Daniele Concas, puntuale alle 6 del mattino, li aspetta in palestra. Si deve lavorare per il futuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA