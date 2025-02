I francescani: in un mondo feroce serve la sua bussola 

CITTÀ DEL VATICANO. «La voce del Papa in difesa dei piccoli e dei poveri, dopo dodici anni, è chiara ma abbiamo bisogno della sua voce viva, vediamo la geopolitica e tanti altri movimenti che obbligano anche a prendere posizione, fanno vedere, come direbbe il Vangelo, che cosa c’è nei cuori; vediamo gli interessi economici che muovono le guerre: in questa tempesta c’è bisogno di una parola, della sua bussola». Padre Massimo Fusarelli, ministro generale dei frati minori, sostanzialmente il capo dei francescani, è ricoverato al Gemelli come il primo Papa che ha preso il nome del Poverelloo d’Assisi. Padre Massimo ha dovuto subire un intervento alla testa, si accompagna con un bastone ma gli occhi sono verdissimi dietro gli occhiali e sprizzano luce: «Anche un tempo come questo, segnato da molte guerre dimenticate, può rappresentare un tempo di semina della speranza». E poi: «Oltre all’appello per la pace, che è continuo, il Papa tiene fermo un punto centrale che è il Vangelo e che non si può piegare a nessuna ideologia, a nessuna visione civile, culturale, di valori da promuovere. Il Vangelo è il Vangelo ed è chiaro a tutti: i poveri, i piccoli, gli indifesi sono al primo posto nel cuore di Dio. La bussola del Papa è ricordarci questo cuore». A Goma, racconta, «ho visto l’inferno sulla Terra, l’ingiustizia, le violenze, le bombe, ho visto la conquista di questo territorio ricco, troppo ricco, le famose terre rare. Tutto sulla pelle dei poveri, più di un milione di profughi che spinti via dalle campagne, si sono riversati nei campi profughi della città, terribili. Lì si vede bene che gli interessi sono saccheggiare i minerali, conquistare le terre rare, riaffermare poteri. Ho trascorso giorni con i bambini dell’orfanotrofio, tutti frutto della violenza dei mercenari sulle loro mamme. Questo mi ha spaccato il cuore però mi ha dato anche speranza, questi bambini nonostante tutto sono speranza. Ecco, il Papa è voce di queste minoranze che non interessano a nessuno». La difesa dei piccoli che Francesco ha messo al centro del pontificato «ci ricorda la centralità del Vangelo, perché la fede non può diventare una stampella di altri poteri o di altre ideologie. Anche qui, Francesco è una bussola».

RIPRODUZIONE RISERVATA