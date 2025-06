I francescani in Terra Santa: «Siamo operatori di pace» 

Città del Vaticano. Padre Francesco Ielpo è il nuovo Custode di Terra Santa. Nato 55 anni fa a Lauria, in Basilicata, Ielpo succede a padre Francesco Patton che ha retto la Custodia in anni difficili per il Medio Oriente, dalle chiusure per il Covid alla guerra cominciata il 7 ottobre di due anni fa. La nomina di Ielpo è stata confermata da Papa Leone XIV. «Il servizio che l’Ordine e la Chiesa mi hanno chiesto, immediatamente, mi ha fatto percepire l’enorme sproporzione tra la mia misera persona e il compito che mi viene richiesto, in particolare nell’attuale momento storico»: così il nuovo capo dei francescani in Terra Santa ha commentato la sua nomina facendo riferimento alle tensioni che si vivono da anni in quella terra e che in queste ore vedono una vera e propria escalation.

I francescani sono in Medio Oriente da 800 anni, quando Francesco d’Assisi decise di mandare i suoi frati in tutte le nazioni. Una attenzione particolare c’era proprio per quella terra in cui era vissuto Gesù e da allora i religiosi sono chiamati a custodire i luoghi santi. Ma custodiscono anche e soprattutto le persone. «Io credo che in questi 800 anni, i frati della Custodia sono stati quella presenza che è rimasta sempre e comunque. Questo è quello che forse più di ogni altra cosa, siamo chiamati a continuare a svolgere: testimoniare grande amore a questa terra e alla sua gente», ha detto padre Ielpo. A sottolineare il legame particolare tra i francescani e la gente del Medio Oriente, è stato anche il ministro generale dei francescani, fra Massimo Fusarelli. «Il particolare contesto di conflitto rende ancor più urgente la nostra missione e ci richiama alla nostra vocazione di operatori di pace».

