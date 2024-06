“Cose mai viste che ci riguardano”: potrebbero essere questo, gli arsi pianeti modellati da Pablo Mesa Capella.

Artista spagnolo nato a Malaga nel 1982 e protagonista fino al 26 luglio al Temporary Storing (Cagliari, via XIX Novembre 3) di “Assenza”, multiforme personale curata con competenza da Patrizia Rossello. Grigiastri, irregolari, i frammenti di un territorio alieno ma forse pronto ad accogliere gli umani in fuga, occupano una parete intera della sede della Fondazione Bartoli Felter.

Altri grovigli di materia nera come il carbone si accampano in alto e da là , come stelle spente, guardano a una installazione dedicata ai boschi, o meglio a ciò che ne rimane. Legnetti essiccati, sassi e radici confitti in piccole teche aperte munite di specchi.

Scenografo

Lavora sulla memoria, anche, Pablo Mesa Capella. Scenografo e regista che vive a Torino e parla di quello che chiama barocco andaluso per spiegare la sua tendenza all’accumulo. Concretizzato e suadente, per esempio, in due bellissime scritte : “Oh my god”, lettere costruite su vecchi legni di barca sui quali monta un infinito numero di oggettini, croci, medagliette. Come quelle, dorate e tutte uguali , della Madonna con Bambino che materializzano un’altra assai diffusa esclamazione, “Mamma mia!”

Riferimenti politici, religiosi, storici nella produzione di un artista che tende alla serialità e sigilla dentro le campane di vetro uova e farfalle, corone di spine, ossa e grossi chiodi, in un sincretismo basato sui simboli. Espliciti, quando incide parole su un elmetto polacco o su un proiettile dell’antiaerea in uso nella seconda guerra mondiale.

La storia

«Cimeli», nota la curatrice Rossello nel testo di presentazione, «che sottolineano una relazione temporale drammatica della storia tra ieri e oggi».

Pablo Mesa Capella ha vinto nel 2022 il Premio CGIl “Svelare il presente”, ha esposto in importanti spazi pubblici e privati - dal Pastificio Cerere al Macro di Roma – e ha realizzato un’opera permanente a Sommariva Perno nell’ambito di Creativamente Roero.

Rassegna organizzata tra i borghi e i castelli del Piemonte di cui Patrizia Rossello è presidente e anima e che in collaborazione con la Fondazione Bartoli Felter ha ospitato in residenza gli artisti sardi Sabrina Oppo, Monica Lugas , Marta Fontana, Crisa, Marcello Nocera.

