«I fondi? Una boccata d’ossigeno» 

La delibera del Consiglio regionale, che assegna un milione di euro al Consorzio industriale per far partire l’impianto di compostaggio di Tossilo, è una boccata d’ossigeno che non risolve comunque il problema complessivo, legato all’intero sistema dei rifiuti. «La delibera è solo un primo passo per la tutela e la produttività di impianti realizzati con le risorse pubbliche e per lo sviluppo di un’area strategica per l’Isola - dice l’assessore regionale all’Ambiente, Marco Porcu -. Sono risorse che consentiranno di porre in essere tutte le misure necessarie per la ripartenza dell’attività industriale, garantendo la gestione ordinata della frazione organica del nord Sardegna».

Tanti debiti

Incombe la decisione dei giudici sul futuro della Tossilo spa, che rischia il fallimento, a causa dei debiti ormai fuori misura (7 milioni e 600 mila euro). Tutto si deciderà il 4 ottobre, data in cui è stata fissata l’udienza, dopo che la Procura della Repubblica aveva presentato istanza per la liquidazione giudiziale della società. «La Tossilo spa deve subito predisporre un piano di rientro dei debiti e soprattutto un piano industriale concreto - dice il presidente dell’Unione dei Comuni, Gian Pietro Arca - da qui a ottobre deve arrivare un segnale forte, con l’inizio di una nuova fase per soddisfare i fornitori dei servizi, non pagati da tempo».

I sindaci

Per il sindaco di Borore, Tore Ghisu, quello della Regione è un impegno concreto che va nella direzione giusta: «I problemi ci sono, ma in campo ci sono delle soluzioni. La situazione è meno critica di qualche mese fa, visto che si sta aprendo una fase per una svolta positiva». Il sindaco di Macomer Riccardo Uda è categorico: «Il problema sul ciclo dei rifiuti deve essere affrontato complessivamente». Anche i sindacati vedono meno nero di qualche mese fa. «Lo stanziamento di un milione di euro e il riavvio dell’impianto di compostaggio è comunque una boccata d’ossigeno, sia per la Tossilo, sia per le imprese fornitrici di servizi. Non ci resta che aspettare le decisioni del giudice». La Tossilo ha due mesi per predisporre un piano industriale e convincere i giudici che si va nella giusta direzione. «Noi siamo pronti per far ripartire l’impianto di compostaggio. Abbiamo pronto un piano di rientro dei debiti e un piano industriale concreto», rassicura la società.

RIPRODUZIONE RISERVATA