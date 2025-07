I fondi per lo stadio? Spostati al 2028 

Il progetto dello stadio slitta al 2028. E il Comune, per il 2025, 2026 e 2027, definanzia complessivamente 24 milioni (9 nel 2025, 10 nel 2026, 5 nel 2027) dei 50 che la Regione ha trasferito a Palazzo Bacaredda per la realizzazione del “Luigi Riva”. Una questione tecnico-contabile, tanto che è stata inserita in una variazione di bilancio che il Consiglio comunale ha discusso ieri. Che però ha fatto drizzare le antenne ai consiglieri di opposizione, insospettiti anche dalla decisione della maggioranza di stanziare 2,3 dei dieci milioni di euro che il Municipio ha destinato allo stadio per “l’affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo del nuovo stadio”.

Il dibattito

Il primo a porre dei dubbi e ad evidenziare i ritardi è stato Giuseppe Farris (CiviCa 2024): «Nelle dichiarazioni pubbliche avete annunciato la disponibilità dei 50 milioni della Regione ma quei soldi non ci sono perché, scopriamo da questa variazione di bilancio, 24 milioni vengono definanziati nel triennio e verosimilmente saranno rimessi nel 2028. Non basta: scopriamo che dei 10 milioni di contributo del Comune espressamente stanziati per la demolizione e rimozione delle macerie e la bonifica del vecchio Sant’Elia, 2,3 milioni saranno utilizzati per la verifica del progetto definitivo-esecutivo presentato dal Cagliari calcio. I fatti vanno in una direzione opposta rispetto alla vostra narrazione. L’altra domanda è: considerato che si erodono i dieci milioni stanziati per la demolizione del vecchio impianto, compenserete il finanziamento stanziando altri fondi?».

Concetti ribaditi da Roberto Mura (Misto), Edoardo Tocco (FI) e Alessio Mereu (FdI) convinti che sarà necessario aumentare il finanziamento comunale per la demolizione, perché da quella somma si stanno togliendo oltre due milioni e perché è impossibile che «in questi anni sia aumentato tutto tranne i costi di demolizione».

La replica di Zedda

In sede di replica il sindaco Massimo Zedda ha evidenziato la complessità del procedimento sul nuovo stadio «che negli anni ha avuto numerosi slittamenti dovuti a tantissimi fattori. Noi a dicembre abbiamo siglato per la prima volta la convenzione, ai primi di luglio c’è stato un sostanziale via libera ambientale e non è un caso che il progetto sia stato presentato venerdì al Comune. Ci sono all’orizzonte gli europei del 2032 e noi nell’iter siamo i più avanti assieme a Firenze». Quanto ai due milioni e 300mila euro per la valutazione del progetto, il sindaco ha detto che era una spesa già prevista all’interno del finanziamento da dieci milioni ed ha aggiunto di essere convinto che le spese di demolizione non sono aumentate, «anzi potrebbero diminuire». Infine ha aggiunto che «il Governo dovrebbe stanziare 300 milioni di euro per gli stadi e c’è solo da capire se fornirà i soldi a fondo perduto, a tasso agevolato o vorrà entrare nel capitale sociale».

