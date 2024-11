I fondi per la riqualificazione piovono sugli impianti sportivi 

Dalla Regione arrivano 2 milioni di euro per l’impiantistica sportiva: ne beneficiano Lotzorai (870mila), Gairo (734mila) ed Elini (420 mila).

Ciascuno dei tre Comuni ammessi alla graduatoria ha cofinanziato le opere con un contributo compreso fra il 10 e il 20 per cento.

«Con queste importanti risorse – dice Sergio Lorrai, sindaco di Gairo – riqualificheremo ulteriormente il campo da calcio a 11, il campetto polivalente e tutte le strutture e aree pertinenti agli impianti sportivi. Verrà anche completata l’area sotto gli spalti. Per i nostri compaesani e coloro che vivono nella nostra comunità, per la nostra polisportiva, la nostra scuola e, se potrà essere utile, anche per le comunità vicine», dice Sergio Lorrai, sindaco di Gairo. Soddisfazione è stata espressa anche da Cesare Mannini, primo cittadino di Lotzorai: «Portiamo a casa un bando importante grazie al lavoro di amministratori e dell'ufficio tecnico, peraltro ridotto all'osso da assenze e carenze di organico. L'intervento contempla rifacimento della recinzione sulle vie Sardegna e Olimpia e riqualificazione del perimetro, delle gradinate di campo e palestra, la climatizzazione della palestra e della sede sociale, del locale adibito a deposito e acquisto di arredi e attrezzature».

Sempre in ambito sportivo, la Regione ha stanziato 50mila euro per il Tortolì calcio, trenta mila euro ciascuno per le associazioni Ogliastra nuoto, Associazione ippica lanuseina e Gruppo sportivo Ilbono. (ro. se.)

