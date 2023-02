I fondi per la lingua: è ancora polemica  

«Scomposta la replica dell’assessore alla Cultura, ma a parlare sono gli atti: la Regione ha revocato i finanziamenti per il dizionario di algherese. Non c’è alcuna mala informazione». Il capogruppo dell’Udc, Christian Mulas, non molla la presa sul caso degli oltre 10mila euro per le politiche linguistiche tornati a Cagliari. Il gruppo dell’Unione di Centro aveva chiesto spiegazioni in Consiglio comunale e il titolare della delega, Alessandro Cocco, aveva detto che non si è trattato di una vera e propria revoca, ma di un rinvio all’annualità 2023. «Gli atti parlano: sono la prova dei procedimenti amministrativi e la parola “revoca” non può dare adito ad interpretazioni», insiste Mulas. «La Regione ha revocato il finanziamento di 10.745 euro che sarebbe servito per rieditare il dizionario di algherese per donarlo alle scuole e alle famiglie e per le politiche linguistiche comunali. Ma per questo attendiamo che l’assessore riferisca in Aula augurandoci che lo faccia con carte alla mano», aggiungono dall’Udc. Ma non solo. Gli alleati si domandano pure come mai il dizionario “Sanna” sarebbe da rieditare: «È un documento superato? Le persone che lo hanno usato finora e ancora lo usano per tradurre in algherese si sono forse sbagliate»? . (c. f.)

