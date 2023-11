I fondi non bastano, la banda si ferma 

L’anno prossimo arriverebbe al centesimo anno di età, ma per adesso, le attività sono sospese. La banda musicale “Giuseppe Puccini” di Calasetta, nei giorni scorsi, ha deciso di dire stop alle uscite pubbliche che fino ad oggi l’anno vista protagonista: «Senza soldi non possiamo andare da nessuna parte - dice il presidente Gianni Grosso - la nostra attività ha bisogno di investimenti e da quando c’è questa amministrazione comunale, le cose sono cambiate. Prima ci davano un contributo di 3 mila euro e sulla base di questo potevamo stilare un programma. Oggi invece, per darci un euro ci fanno fare i salti mortali». La sindaca però non ci sta e non vuol sentire parlare di scioglimento della banda. «Questo è l’elenco di ciò che abbiamo dato alla banda musicale: nel 2019, deliberati dalla nostra amministrazione ed erogati 3000 euro, nel 2020 contributo 1000 euro più 500 per Liberevento e altri 1.100 euro per “Calasetta 250”; Ancora, nel 2021, 500 euro in occasione di Liberevento e altri 500 per “Calasetta accessibile e sostenibile”; nel 2022 abbiamo deliberato 2.500 euro, per Liberevento 500 euro, altri 500 per “Calasetta accessibile” e altrettanti per Natale. Ho appreso dalla nota inviata dai responsabili della banda che per il 2022, la responsabile dell'area amministrativa, ha liquidato 832 euro a fronte dei 2.500 stanziati dalla Giunta. Ho investito del problema la segretaria comunale e la responsabile del procedimento per capire la problematica e trovare eventuali soluzioni possibili».

