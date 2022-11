I fondi non arrivano, pastori in agitazione 

Non è una minaccia, assicura Falchi: «Stiamo avvisando per tempo di rimediare con risorse regionali ai tagli fatti dalla contrattazione della nuova Pac, dovrebbe essere il minimo per tutelare il comparto».

«Fino a ora abbiamo dialogato con la politica regionale, adesso dovrebbe nascere il tavolo tecnico con l’assessorato all’Agricoltura, però, nessuno ci ha comunicato ancora una data per il primo incontro», spiega Fabio Pisu, «noi abbiamo ribadito le nostre posizioni: 23 milioni di euro sono i soldi che mancano per un anno solo nel Psr, 115, invece, quelli per il quinquennio, questi denari devono saltare fuori».

«Se continuiamo così rischiamo la paralisi di tutte le aziende», sono le prime parole che Fabio Pisu e Gianuario Falchi, rappresentanti dei pastori sardi, pronunciano all’uscita del palazzo del Consiglio regionale dopo aver preso parte alla riunione della V commissione regionale “Attività produttive”.

Appello

Il concetto lo ribadisce Gianuario Falchi: «Continuano a chiederci la documentazione. Noi l’abbiamo già prodotta, ma loro non si sono degnati di analizzarla. È inutile che si pensi di camuffare i dati, perché l’anno prossimo arriverà metà dei soldi, e allora cosa diranno i nostri politici agli allevatori e alle loro famiglie?».

Non è una minaccia, assicura Falchi: «Stiamo avvisando per tempo di rimediare con risorse regionali ai tagli fatti dalla contrattazione della nuova Pac, dovrebbe essere il minimo per tutelare il comparto».

Il malcontento

Gli allevatori sono dunque insoddisfatti. «Speravamo in una soluzione, venire ogni settimana a Cagliari sta diventando pesante. La campagna non si regge da sola», affermano.

Sono arrivati da più parti della Sardegna. Alcuni sono in via Roma dal pomeriggio, altri sono giunti all’imbrunire, dopo aver sistemato gli animali e l’azienda. Sarebbero dovuti essere molti di più, ma il maltempo che ha colpito l’Isola in questi giorni li bloccati in campagna. Hanno aspettato per ore una buona notizia, tra di loro commentano il risultato dell’ennesimo incontro che «non ha portato nulla di positivo» e si sentono, ancora una volta, presi in giro.

«Abbiamo scritto una bibbia, è inutile che ci dicano di non avere i documenti, li abbiamo consegnati dal primo giorno della manifestazione. Pensano che noi abbiamo tempo da perdere per passare ogni martedì a Cagliari?», attacca Mario Carai, «La politica non conosce i tempi del lavoro della campagna e persiste con un atteggiamento di ostruzionismo. Faremo sacrifici, ma a turno, verremo qui e non abbandoneremo la vertenza».

